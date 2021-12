Oroscopo Gemelli e tutti i segni di oggi 25 e domani 26 dicembre

Oroscopo Gemelli di oggi e domani. Cosa è previsto il tuo Oroscopo di oggi 25 dicembre 2021?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Gemelli

Non è facile accantonare tutte le rivalità personali per il bene comune, ma questo è lo sforzo che vi viene richiesto. D’altronde è Natale! Anche se per oggi non otterrete l’incentivo sperato, non vi preoccupate. Avete tanti pacchi da aprire. Leggi anche l'Oroscopo di domani per i Gemelli e per tutti i segni

