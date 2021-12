Oroscopo Scorpione e tutti i segni di oggi 25 e domani 26 dicembre

Oroscopo Scorpione di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 25 dicembre 2021?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Scorpione

Accettate di buon grado qualche schiamazzo in più da parte dei bambini senza rimproverarli. Grazie al sestile della Luna, sarete molto coinvolgenti. Proponete ai familiari un gioco da fare insieme, spegnendo tutti i cellulari o almeno silenziandoli. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Cancro e per tutti i segni

© Riproduzione riservata