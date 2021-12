Oroscopo Capricorno e tutti i segni di oggi 26 e domani 27 dicembre

Oroscopo Capricorno di oggi e domani. Vuoi sapere cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 26 dicembre 2021?

Oroscopo di Barbanera di oggi

Capricorno

Considerando il trigono della Luna sia con Venere che con Plutone, potrete realizzare i vostri sogni senza faticare più di tanto. Date spazio ai sentimenti. Parlate con grande autorevolezza, ma soprattutto con in mente ben chiaro l’obiettivo principale. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Capricorno e per tutti i segni

