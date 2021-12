Oroscopo di domani 27 dicembre 2021 - Barbanera

Oroscopo domani 27 dicembre 2021: ecco qual è il segno zodiacale più fortunato? Cosa prevede lo zodiaco? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni. Cosa prevede lo zodiaco?

Ariete

Comunicare agli altri quelli che sono i vostri pensieri e pareri potrebbe essere più difficile per via della Luna nell'indecisa Bilancia. Un inizio di settimana non proprio scattante. Per portare avanti alcune decisioni, ci sarà da lavorare.

Toro

Dopo il weekend natalizio, è tempo di riprendere le vostre attività, ma questo non è un problema per voi, così determinati e abituati all'impegno. Di occasioni per dimostrare a un superiore ciò che sapete fare e mettervi in luce ne avete, non sprecatele!

Gemelli

Con la Luna nell'amica Bilancia, siete davvero in gran forma, e la vostra ambizione, unita a gentilezza e raffinatezza, farà il resto. Di sicuro non vi fermate di fronte a un diniego o a una porta chiusa. Ritentate: avrete più successo.

Cancro

Il desiderio di piacere a tutti e di fare nuove amicizie potrebbe spingervi a mutare i vostri ideali, che invece dovrebbero rimanere fermi. Voi comportatevi con estrema sincerità. Il partner capirà che si è trattato solo di un piccolo sbaglio.

Leone

Grazie al sestile lunare, vi sentite in grado di fare tutto da soli. Placate l'animo un po' troppo baldanzoso e accettate l'aiuto dei colleghi. Collaborare è molto meglio, anche se a volte dovrete faticare per far accettare le vostre proposte.

Vergine

Qualcuno potrebbe cercare di farvi cambiare opinione, ma voi rimanete della vostra idea con grande sicurezza e fiducia nelle vostre capacità. È possibile che un amico abbia bisogno di un consiglio. Donategli un po' del vostro tempo senza indugio.

Bilancia

La Luna corre a farvi gradita visita, amplificando il vostro romantico sguardo sulla vita, cosa che potrebbe presto ritornarvi molto utile. Dovete fare uno sforzo per raggiungere l'armonia, ma avete l'energia di Marte e la pazienza di Saturno.

Scorpione

Dopo giorni pieni e caotici, potreste aver voglia di un po' di riposo al riparo dal rumore e dalla confusione, per recuperare il vostro equilibrio. Se il vicino abbasserà il volume della musica, in cambio promettete di aiutarlo in qualche lavoretto.

Sagittario

Avete oggi una marcia in più, visto gli ottimi rapporti fra la Luna e Marte. Perciò non perdetevi in chiacchiere e concentratevi sul da farsi. Avete tutte le carte in regola per mettervi in tasca qualche euro extra. Beh, allora che aspettate?

Capricorno

Dovrete far fronte a discordie tra amici o all'interno della coppia, per via della quadratura tra il Sole e la Luna. La pazienza non è mai troppa. Mostrate il lato migliore del vostro carattere, cercando di arrivare quanto prima a un accordo.

Acquario

Riuscirete a sfruttare tutto il tempo a vostra disposizione, con il trigono Luna-Saturno. Perciò non trovate altre scuse, reggerebbero poco. Accettate una piccola responsabilità in più sulle vostre spalle, dato che ne ricaverete poi un profitto.

Pesci

Anche se avete dei limiti, non è detto che questi siano negativi, anzi. La vostra sfera d'azione, se vi liberate da alcune paure, è chiara. Date la vostra disponibilità nel supportare la persona amata. Alcuni progetti non possono aspettare.

