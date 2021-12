Oroscopo Vergine e tutti i segni di oggi 26 e domani 27 dicembre

Oroscopo Vergine di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 26 dicembre 2021?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Vergine

Nonostante il senso pratico non sia al cento per cento per via dell’opposizione Luna-Nettuno, Venere e Plutone corrono a darvi manforte. Ore felici e serene trascorse insieme a coloro che amate. Scelte esigenti e raffinate, ma non troppo! Leggi anche l'Oroscopo di domani per la Vergine e per tutti i segni

© Riproduzione riservata