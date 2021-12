Oroscopo Cancro 2022: le previsioni dell'Anno per Salute, Lavoro e Amore. Ecco cosa prevede lo zodiaco di Artemide per Salute, Lavoro e Amore? Scopri i segreti delle stelle.

Scopri inoltre come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono per oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo dell'anno 2022 per il Cancro (22 giugno - 22 luglio)

L'Anno della Tigre d’Acqua (secondo il calendario cinese) dovrebbe essere abbastanza calmo. Ecco a quali momenti di crisi vale la pena prestare attenzione per il Cancro.

Le persone nate sotto questo segno, nel profondo della loro anima, sognano sempre la solitudine, avvolti sempre da un alone di mistero. La caratteristica principale dei Cancro è la cautela. Inoltre, non amano attirare l'attenzione sulla loro persona e sulla frenetica vita sociale.

Secondo le previsioni di Artemide, il 2022 promette forti emozioni per i Cancri. Sul fronte dell'amore, durante il regno della Tigre, il segno zodiacale attraverserà un periodo bollente. Le passioni inizieranno già all'inizio dell'anno.

Oroscopo dell'Amore 2022 per il Cancro

I Cancro, timidi per natura, acquisiranno improvvisamente fiducia in se stessi. E questo influenzerà sicuramente le relazioni sentimentali. Per i Cancro solitari, la probabilità di incontrare il loro destino è molto alta, secondo Artemide. Superata la timidezza, il segno zodiacale sarà in grado di aprirsi per l'altra metà da un lato inaspettato e conquistare per sempre il cuore del partner.

Ma per i Cancro, non tutto andrà liscio in famiglia. La barca dell'amore nel 2022 inizierà a oscillare fortemente. Tuttavia, la moderazione naturale dovrebbe proteggere la famiglia dal collasso e la relazione presto diventerà più forte e più leale.

Oroscopo del Lavoro per il Cancro 2022

La Tigre garantisce stabilità finanziaria al Cancro. Nel 2022 il segno zodiacale non si aspetta super profitti, ma non si prevedono nemmeno perdite finanziarie. Si consiglia di esercitare moderazione nelle spese e di non sprecare denaro. Forse entro la fine dell'anno, sarà il momento di presentare un progetto finanziario redditizio.

Tuttavia, secondo Artemide, il Cancro può provare a cambiare la sua immagine. Presta attenzione al tuo guardaroba e scegli abiti più audaci.

Oroscopo della Carriera 2022 per il Cancro

Nell’ambito della carriera, la Tigre può riservare ai Cancro una vera sorpresa. La posizione a cui aspiri da molto tempo è quasi nelle tue tasche. Quindi è il momento di uscire dal guscio e prendere l'iniziativa. I capi apprezzeranno gli straordinari approcci alla risoluzione dei problemi, è anche il momento di sfruttare tutti i contatti utili.

Dopo aver dimostrato la profonda conoscenza accumulata negli anni di lavoro precedenti, il Cancro sorprenderà piacevolmente i suoi colleghi. Secondo l'oroscopo, nell'attuale periodo astrologico, possono ottenere molti più risultati rispetto ai precedenti anni di duro lavoro.

Oroscopo della Salute del cancro per il 2022

Avendo investito tutte le loro forze in una carriera nella prima metà dell'anno, i Cancro si sentiranno stanchi entro l'estate. Affinché questo non si trasformi in gravi problemi di salute, è tempo di riposare.

È meglio che il segno d'Acqua dello zodiaco riposi vicino al suo elemento. Un viaggio al mare sarà vantaggioso. Acqua calda, sabbia calda e passeggiate lungo la costa daranno ai Cancro la forza di funzionare allo stesso ritmo fino al termine del dominio della Tigre.

I Cancro sono soggetti a malattie della tiroide, quindi è utile includere alimenti ricchi di iodio nella dieta per la prevenzione.

Oroscopo per le donne Cancro 2022

La Tigre favorisce le donne Cancro: la vita personale ribollirà. Il tempo per il segno zodiacale è perfetto per lunghi viaggi. Una serie di incontri interessanti e avventure romantiche attende una donna Cancro, promette Artemide.

È possibile che una conoscenza casuale con uno straniero si trasformi in una relazione seria. Non avere pregiudizi nei confronti di una nuova conoscenza, forse uno scherzo del destino cambierà completamente la tua vita.

Oroscopo per gli uomini Cancro 2022

Un uomo Cancro dovrebbe dedicare tutte le sue energie alla carriera: nel lavoro, il segno zodiacale può fare completamente affidamento sul favore delle stelle.

Se l'anno scorso si pensava che le opportunità di carriera avessero raggiunto il tetto, ora se ne apriranno sicuramente di nuove.

A proposito, non basterà la semplice fortuna a fare un salto di carriera.

© Riproduzione riservata