Oroscopo Leone 2022: le previsioni dell'Anno per Salute, Lavoro e Amore

Oroscopo dell'anno 2022 per il Leone (23 luglio - 23 agosto)

I Leone hanno tratti come la lentezza che rasenta la pigrizia. Allo stesso tempo, i rappresentanti del segno sono ambiziosi e orgogliosi. Per tutta la vita, i Leone si sforzano di raggiungere le massime vette in tutto i settori che sono importanti per loro. Tuttavia, è più probabile che si aspettino che la fortuna gli venga incontro piuttosto che raggiungere l'obiettivo prefissato con il duro lavoro.

Oroscopo della carriera per il Leone nel 2022

Nel 2022, Artemide prevede un periodo di successo nell'attività commerciale di questo segno zodiacale. Per natura, i Leone lottano per la leadership in ogni squadra. Quindi la Tigre apprezzerà questo talento. Se prima al lavoro eri perseguitato dai fallimenti, ora i problemi se ne andranno e il capo darà la giusta ricompensa ai tuoi sforzi.

Laddove altri segni dello zodiaco devono applicare una notevole perseveranza, la Tigre aiuterà il Leone a raggiungere il suo obiettivo in modo giocoso. Per i principianti, il decollo della carriera non sarà così rapido, ma entro la fine del 2022 il Leone potrà ottenere la posizione desiderata. Basta non arrendersi, anche se nella prima metà dell'anno ti sembrerà che la fortuna si sia voltata.

Per coloro che si stanno muovendo verso i loro obiettivi da molto tempo, i progressi di carriera saranno evidenti fin dall'inizio del regno della Tigre. Attenzione però alle nuove offerte di lavoro. Forse in questo momento il Leone merita un piccolo cambiamento: forse dovrai impegnarti in una nuovo settore di lavoro.

Oroscopo delle finanze per il Leone nel 2022

In termini finanziari, Artemide prevede per il Leone un periodo prospero. Il successo in campo finanziario non tarderà ad arrivare. Un salto di carriera porterà con sé un aumento dei salari e potrai saldare i debiti accumulati. Tuttavia, secondo l'oroscopo, devi affrettarti a farlo non appena hai i soldi. Se posticiperai il rimborso dei prestiti, decidendo di utilizzare i fondi a disposizione per spese inutili, la seconda opportunità per risparmiare denaro potrebbe non presentarsi facilmente. La Tigre suggerisce al Leone di imparare a spendere razionalmente ciò che guadagna e non precipitarsi subito in nuovi debiti.

Forse il Leone quest’anno dovrebbe cambiare la propria immagine o aggiornare il proprio guardaroba. Se ci sono problemi di salute accumulati, è necessario risolverli subito rivolgendosi a un medico.

Oroscopo dell'Amore per il Leone nel 2022

Nel campo dell'amore nel 2022, secondo Artemide, nessuna sorpresa attende il Leone. Non sono previsti cambiamenti neanche nella sfera familiare , dove i rapporti resteranno forti e stabili. Tuttavia, è meglio che questo segno zodiacale calmi un po’ la sua arroganza, altrimenti il partner inizierà a difendere i propri spazi provocando un’ondata interminabile di litigi.

I Lione che cercano la loro anima gemella dovrebbero essere fortunati nel 2022. Ma poiché il segno zodiacale è abituato a dominare tutto, il Leone non si discosta dalle sue abitudini nei rapporti con il sesso opposto. Tuttavia, la Tigre consiglia a Leone di non infiammare le passioni, ma di avanzare nella relazione "furtivamente come un felino". Vivi un'avventura romantica per la tua metà, mostra comprensione, così il partner apprezzerà la tua forza e l'affidabilità.

Oroscopo della Salute per il Leone nel 2022

Per evitare il superlavoro e, di conseguenza, il verificarsi di vari problemi di salute, Artemide raccomanda al Leone di provare ad alternare le attività. Nel perseguimento della crescita professionale, non bisogna dimenticare il riposo. Nonostante il Leone ami molto mentire e contemplare il mondo che lo circonda, dopo un'intensa giornata di lavoro, è meglio dare la preferenza non al divano, ma alla palestra o alla piscina.

Se lo sport non ti è ancora congeniale, fai una passeggiata serale nel parco, o almeno percorri a piedi parte qualche chilometro al giorno. Quando si è liberi, vale la pena immergersi nella natura e fare una passeggiata più lunga.

Il Leone dovrebbe prestare particolare attenzione al cibo: fai attenzione alla quantità e alla qualità del cibo che mangi.

