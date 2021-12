Oroscopo Vergine 2022: le previsioni dell'Anno per Salute, Lavoro e Amore. Ecco cosa prevede lo zodiaco di Artemide per Salute, Lavoro e Amore? Scopri i segreti delle stelle.

L'anno della Tigre d'acqua per i Vergine sarà pieno di sorprese. In quali aree della vita questo segno zodiacale sarà fortunato e dove devi stare attento. Scopri le previsioni e i suggerimenti di Artemide.

Oroscopo dell'anno 2022 per la Vergine (23 agosto - 23 settembre)

La Vergine è il secondo segno dell'elemento Terra. La Vergine rappresenta la giustizia e la purezza. I rappresentanti di questo segno sono perfezionisti, sono inclini all'ordine, a loro piace notare difetti in tutto e richiedono la correzione di eventuali imprecisioni dal loro punto di vista. Le loro menti conquistano i sentimenti degli altri.

Per la Vergine, non ci sono mezzi toni, ma ci sono due poli: "ideale" e "imperfetto". Sforzandosi di raggiungere la perfezione, i rappresentanti di questo segno zodiacale studiano per tutta la vita. In generale, l'anno della Tigre d’acqua per i Vergine sarà decisamente buono.

Oroscopo del Lavoro per la Vergine nel 2022

Nel 2022, i Vergine dovrebbero avere successo nelle loro carriere. L'esperienza che le Vergini hanno acquisito negli anni passati, le fondamenta costruite nell'anno della Tigre porteranno risultati.

Inoltre, l'anno dovrebbe essere un successo sia per i lavoratori assunti alle prime armi che per i professionisti già affermati. Tuttavia, secondo Artemide, nel 2022 gli astri richiederanno perseveranza e dedizione al tuo lavoro.

Per i principianti che stanno appena intraprendendo la loro carriera, la Tigre porterà un rapido avanzamento nella scala gerarchica, capi e colleghi apprezzeranno i tuoi talenti. La crescita professionale sarà rapida, la tua posizione sarà rafforzata su tutti i fronti. Tra la fine dell'inverno e l'inizio della primavera ci sarà una buona opportunità per cambiare lavoro.

La gamma di responsabilità si espanderà in modo significativo, cosa che non si può dire dello stipendio. Non ti lamentare, fai ciò che devi e in estate tutto andrà nel miglior modo possibile.

La seconda metà del 2022 sarà più facile e più stabile della prima in termini di carriera. Entro la metà dell'anno, la maggior parte dei Vergine sarà in grado di determinare le proprie priorità, il che consentirà loro di non essere distratti da direzioni secondarie.

Oroscopo delle Finanze per la Vergine nel 2022

Nonostante il fatto che nel 2022 la Vergine sarà accompagnata dalla Signora Fortuna ogni tanto, secondo l'Oroscopo, il successo finanziario può essere mutevole. Durante l'intero periodo, i soldi appariranno e scompariranno. Tuttavia, non dovresti spendere tutto ciò che hai ricevuto, devi rimandare un po' le spese voluttuarie, e solo così alla fine del 2022 non rimarrai con un saldo zero.

Inoltre, l'anno può essere buono per gli investimenti a lungo termine. Una parte dei fondi dovrebbe essere destinata a ricevere dividendi in futuro. Tuttavia, la Tigre rafforzerà sicuramente la posizione finanziaria della Vergine: diventerà più forte di prima.

Oroscopo dell'amore per la Vergine nel 2022

Secondo Artemide, il 2022 sarà favorevole per il segno zodiacale sul fronte dell'amore L'Anno della Tigre sarà piena di cambiamenti, incontri interessanti e appassionate storie d'amore. Nel frattempo, i rappresentanti solitari di questo segno zodiacale stanno aspettando cambiamenti positivi. Tuttavia, i rappresentanti della Vergine che hanno creato una famiglia non dovrebbe tentare il destino e cercare nuovi incontri.

Se hai una relazione a lungo termine, Artemide ti consiglia di pensare molto seriamente alla necessità di abbandonare la relazione consolidata, preferendo una nuova storia d'amore. Inoltre, tutti i Vergine durante questo periodo sono invitati dalla Tigre a prestare maggiore attenzione ai propri cari e alla famiglia.

Questo è un ottimo momento per costruire amicizie e anche trovare nuovi partner commerciali.

Oroscopo della Salute per Vergine nel 2022

Il potenziale energetico del segno zodiacale nel 2022 è indebolito. Tuttavia, questo non porterà particolari problemi alla salute fisica. Ma la sfera psico-emotiva può soffrirne. La seconda metà dell'anno è piena di stanchezza cronica e apatia a causa di un forte stress.

Nel frattempo, non bisogna dimenticare che in un corpo sano, una mente sana: Artemide ti consiglia di prestare attenzione all'attività fisica. La Tigre ama molto l'acqua, motivo per cui i Vergine non dovrebbero ignorare gli sport acquatici.

Approfitta di ogni opportunità per nuotare: in estate in acque libere, ma in inverno vale la pena andare in piscina. Le immersioni ti aiuteranno anche a rilassare il sistema nervoso e migliorare la salute fisica. Ciò è particolarmente vero durante il periodo dei raffreddori stagionali.

© Riproduzione riservata