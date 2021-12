Oroscopo Acquario e tutti i segni di oggi 28 e domani 29 dicembre

Oroscopo Acquario di oggi e domani. Cosa ti riserva il tuo Oroscopo di oggi 28 dicembre 2021?

Oroscopo di Barbanera di oggi

Acquario

Anche se potreste aver bisogno di un sostegno, la Luna in perfetta consonanza con Giove vi aiuterà ad accettarlo senza borbottare: molto più corretto ringraziare! Prendete la palla al balzo: da cosa nasce cosa, e perché no, magari avrete pure un pizzico di fortuna! Leggi anche l'Oroscopo di domani per l'Acquario e per tutti i segni

