Oroscopo di oggi 28 dicembre 2021 - Barbanera

Oroscopo oggi 28 dicembre! Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi. Qual è il tuo segno zodiacale?

Ariete

Piuttosto che desiderare di essere accontentati, fate in modo voi stessi di rendere più felice il partner, in ogni circostanza si presenti. Lanciare il sasso e nascondere la mano non è un atteggiamento adeguato. Assumetevi la responsabilità. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Toro

L’organizzazione meticolosa e precisa è tutto nella vita, specialmente se non volete perdite di tempo, di energia e perché no, anche di denaro. Il mese volge al termine, perciò cominciate a fare un piccolo bilancio per non avere brutte sorprese. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Gemelli

Con l’appoggio della Luna, eviterete di scendere a compromessi e farete valere la vostra voce senza tentennamenti. Gli altri vi ascolteranno volentieri. L’equilibrio tra lavoro e famiglia è buono, e ciò vi permette anche di ritagliarvi qualche momento. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Cancro

A causa della quadratura lunare, il nervosismo potrebbe farla da padrone. Anche se dovete studiare o lavorare, prendetevi delle pause necessarie. All’interno della coppia qualche punta di gelosia. Ma prima di arrivare a conclusioni affrettate... Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Leone

Guadagnatevi un po’ di ammirazione extra, con il vostro tempismo perfetto. Poi però non vantatevi troppo con i colleghi o con gli amici. Anche se la fine dell’anno è molto vicina, non vi sentite stanchi e continuate a dare il massimo. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

SCOPRI COSA PREVEDE L'OROSCOPO 2021 DI BARBANERA

Vergine

Piccoli conti da saldare prima della fine di dicembre, ma nulla di preoccupante. Ogni promessa è debito e voi con precisione mantenete la parola. Mantenete il controllo, nonostante vi possiate trovare a dover gestire contemporaneamente più situazioni. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Bilancia

La giornata risulta piena e stressante, per via della disarmonia lunare con Mercurio, Venere e Plutone. Per fortuna Giove vi sorride apertamente! Non è facile accontentare tutti. Voi ci provate, ma il risultato a volte non sembra essere soddisfacente. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Scorpione

State giocando un po’ al ribasso e, complice forse anche la stanchezza, il vostro rendimento non è al cento per cento. Poco male, per una volta! Non sprecate troppe opportunità, o ci sarà il rischio di avere qualche rimpianto nella sfera emotiva. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Sagittario

Mettete le ali alle vostre idee creative, grazie alla Luna nell’elegante Bilancia. Con un tocco di originalità, tutto diventa molto meno noioso. Saprete esattamente come e dove agire. Seguite l’istinto e adattatevi mano a mano alle situazioni. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Capricorno

In più di un’occasione potreste comportarvi con troppa autorevolezza, per colpa dei litigi fra la Luna e Plutone. Cercate di controllarvi! Venere vi richiama all’ordine e alla correttezza. Se non siete sicuri dei vostri sentimenti, parlatene con franchezza. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Acquario

Anche se potreste aver bisogno di un sostegno, la Luna in perfetta consonanza con Giove vi aiuterà ad accettarlo senza borbottare: molto più corretto ringraziare! Prendete la palla al balzo: da cosa nasce cosa, e perché no, magari avrete pure un pizzico di fortuna! Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Pesci

Sebbene abbiate qualche grattacapo, vi concentrate al meglio per seguire le indicazioni della vostra metà, mentre vi dedicate insieme alle incombenze domestiche. Non volete di certo fare brutte figure, perciò date il massimo anche se, alla sera, che stanchezza! Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

© Riproduzione riservata