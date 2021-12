Oroscopo Scorpione e tutti i segni di oggi 28 e domani 29 dicembre

Oroscopo Scorpione di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 28 dicembre 2021?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Scorpione

State giocando un po' al ribasso e, complice forse anche la stanchezza, il vostro rendimento non è al cento per cento. Poco male, per una volta! Non sprecate troppe opportunità, o ci sarà il rischio di avere qualche rimpianto nella sfera emotiva.

