Oroscopo Bilancia 2022: le previsioni dell'Anno per Salute, Lavoro e Amore. Ecco cosa prevede lo zodiaco di Artemide per Salute, Lavoro e Amore? Scopri i segreti delle stelle.

E’ l’Anno della Tigre d’acqua, e si preannuncia un periodo interessante per la Bilancia: da un lato calmo e stabile, dall'altro, ricco di cambiamenti significativi. Ecco cosa prevede Artemide per il 2022.

L'anno 2022 sarà positivo per la maggior parte della Bilancia. Il simbolo del nuovo anno è la Tigre: questo animale senza paura favorirà quei Bilancia che, finalmente, rinunceranno all'abitudine di pensare troppo a lungo prima di prendere decisioni. Solo in questo modo i rappresentanti di questo segno vedranno ottimi risultati entro dicembre, mettendo a frutto i cambiamenti che porterà la prima metà dell'anno.

Oroscopo dell'anno 2022 per la Bilancia (24 settembre - 23 ottobre)

Le persone nate sotto il segno della Bilancia (24 settembre - 23 ottobre) sono generalmente intelligenti per natura. Nascono diplomatici e fin dall'infanzia si distinguono per le buone maniere.

L'essere buoni genitori è tra i punti di forza della Bilancia. I rappresentanti di questo segno dell'elemento Aria, sono molto artistici e sanno come i comportarsi in pubblico. Al lavoro i Bilancia si manifestano come dei veri maniaci del lavoro, mentre anche nelle situazioni più difficili e conflittuali riescono a sdrammatizzare grazie al loro senso dell'umorismo.

Nell’amicizia e nei rapporti sentimentali la Bilancia è affidabile. Questo segno zodiacale si impegna sempre per ottenere ottimi risultati: in una relazione, la Bilancia apprezza prima di tutto l'armonia che può essere raggiunta solo attraverso la fiducia reciproca.

Ma, ovviamente, la Bilancia ha anche dei difetti. In primo luogo, non tollerando l'ingiustizia, di fronte a una prepotenza può perdere il controllo. Nelle discussioni, la Bilancia può risultare aggressiva e testarda.

In secondo luogo, la Bilancia, come suggerisce il nome del segno, ama valutare i pro e i contro prima di prendere una decisione. Di conseguenza, passa troppo tempo a pensare. A volte i Bilancia chiedono consiglio ad altre persone, cercando inconsciamente in questo modo di sollevarsi parzialmente dalle responsabilità.

Ed è proprio questa abitudine che va combattuta, secondo Artemide. Nel 2022, la fortuna sorriderà a chi vincerà l'insicurezza.

I rappresentanti della Bilancia nati prima del 17 ottobre, possono contare su un anno tranquillo: i pianeti Urano, Giove e Nettuno, responsabili delle trasformazioni, non li influenzeranno. Ma interesseranno i rappresentanti del segno nati dal 17 ottobre al 22 ottobre.

Secondo Artemide, Plutone porta cambiamenti e talvolta in modo radicale, fino a far calare il sipario sulla “vecchia vita”. Cioè, sotto l'influenza di Plutone si potrà perdere improvvisamente il lavoro o litigare con un amico con cui si è in contatto da molti anni.

Tuttavia, tutto ciò servirà ad aprire la strada a un tempo nuovo, più pacifico e armonioso per la vita della Bilancia. Il tempo dirà che tutti gli eventi negativi non sono avvenuti invano: se la Bilancia decide rapidamente come procedere potrà trovare subito un lavoro che sarà molte volte migliore del precedente, o scoprire che la persona che considerava amica non meritava fiducia. Al suo posto entreranno nella tua vita persone davvero perbene.

Dalla seconda metà dell'anno, Saturno inizierà a influenzare attivamente i rappresentanti del segno, in particolare quelli nati dal 2 al 12 ottobre. Questo pianeta porterà cambiamenti improvvisi, ma piacevoli: molti Bilancia possono essere inaspettatamente fortunati al lavoro o persino alla lotteria.

Oroscopo delle Finanze per Bilancia nel 2022

In inverno, secondo Artemide, è prevista tranquillità sul lavoro per la Bilancia. E dalla fine dell'estate, i rappresentanti del segno possono contare su un meritato riconoscimento del loro lavoro: molti Bilancia rafforzeranno la loro attività commerciale. Alcuni Bilancia dovranno trasferirsi per lavoro o studio.

Anche la Bilancia sotto l'influenza di Saturno può migliorare le condizioni del luogo in cui abita. Allo stesso tempo, se devi richiedere un prestito, dovresti rileggere attentamente il contratto per non incorrere in problemi imprevisti.

Oroscopo della Salute per la Bilancia nel 2022

Nella seconda metà dell'anno, la salute della Bilancia può essere influenzata dal pianeta Giove, che entrerà nel segno dell'Ariete. Pertanto, è meglio che la Bilancia controlli l'alimentazione e presti attenzione al fegato. In tutti gli altri aspetti, non sono previsti problemi con la salute.

Oroscopo dell'Amore per Bilancia nel 2022

Nel 2022, nessun pianeta "pericoloso" influirà sulla vita personale della Bilancia, quindi i rappresentanti di questo segno potranno trascorrere del tempo con i propri cari nei primi mesi dell'anno. L'anno è favorevole per i Bilancia che intendono sposarsi: tutto andrà per il meglio.

E la Bilancia alla ricerca di un partner uscire di più a febbraio, luglio e ottobre: ​​in questi mesi, le stelle favoriscono nuove conoscenze che avranno tutte le possibilità di tradursi in relazioni forti e stabili.

