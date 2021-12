Oroscopo Bilancia e tutti i segni di oggi 29 e domani 30 dicembre

Oroscopo Bilancia di oggi e domani. Scopri cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 29 dicembre 2021.

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Bilancia

Dopo una breve fase intensa per via della Luna in casa vostra, ora tirate un bel sospiro di sollievo. Voi volete la calma e la tranquillità! Cooperare è molto meglio che voler fare tutto da soli. Ascoltate un collega che vi chiede manforte. Leggi anche l'Oroscopo di domani per la Bilancia e per tutti i segni

