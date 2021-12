Oroscopo Cancro e tutti i segni di oggi 29 e domani 30 dicembre

Oroscopo Cancro di oggi e domani. Cosa è previsto dal tuo Oroscopo di oggi 29 dicembre 2021?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni:

Oroscopo di Barbanera di oggi

Cancro

Il vostro fascino è amplificato dalla sensuale Luna in Scorpione. Usatelo soltanto nei riguardi della persona che amate o ci saranno solo complicazioni. “Prima il dovere, poi il piacere”, recita il proverbio. Ma voi vorreste tanto che fosse il contrario. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Cancro e per tutti i segni

