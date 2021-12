Oroscopo di oggi 29 dicembre 2021 - Barbanera

Oroscopo oggi 29 dicembre! Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi. Qual è il tuo segno zodiacale?

Ariete

Non dimenticate di restituire un libro o un altro oggetto che vi era stato dato in prestito. Fare finta di non ricordare non vi farebbe grande onore. Con un pizzico di altruismo in più, potrete sentirvi appagati e soddisfatti anche nelle piccole cose. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Toro

Non agite sulla scia dell’impulsività, invogliati dall’opposizione della Luna a Urano, o potreste anche cacciarvi in qualche guaio. Smussate gli spigoli della vostra personalità, se volete che le cose vadano meglio nella vostra coppia. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Gemelli

Dopo giornate al top, potreste accusare un lieve calo di energia e venire influenzati facilmente da alcune idee, anche se non sono coerenti con le vostre. Mantenetevi ben saldi nella vostra posizione, se avvertite che la fiducia nell’altro viene a mancare. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Cancro

Il vostro fascino è amplificato dalla sensuale Luna in Scorpione. Usatelo soltanto nei riguardi della persona che amate o ci saranno solo complicazioni. “Prima il dovere, poi il piacere”, recita il proverbio. Ma voi vorreste tanto che fosse il contrario. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Leone

Con la quadratura lunare alle calcagna, attenti alla mancanza di tatto, che potrebbe mettervi in cattiva luce nei confronti di sconosciuti. Servirebbe maggiore rigore nella maniera in cui affrontate le situazioni nelle quali siete a disagio. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Vergine

Con il sestile della Luna, la voglia di far capire agli altri il vostro pensiero aumenta notevolmente. Ultimamente state troppo tempo sui social. Le vostre spiegazioni sono perfette anche per un principiante. Proprio per questo sarete ringraziati. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Bilancia

Dopo una breve fase intensa per via della Luna in casa vostra, ora tirate un bel sospiro di sollievo. Voi volete la calma e la tranquillità! Cooperare è molto meglio che voler fare tutto da soli. Ascoltate un collega che vi chiede manforte. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Scorpione

L’armonia tra la Luna e il Sole è un vero balsamo risanatore, anche nei confronti di alcune grane apportate da quel vecchio brontolone di Saturno. Frenate la gelosia, perché potrebbe incrinare un bel rapporto. L’ascolto deve essere al primo posto. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Sagittario

Se in questo periodo avete bisogno di fare qualche acquisto, non avrete difficoltà. L’importante è non sprecare. Occhio al consumo di energia! La vostra strada vi insegnerà a più riprese che a volte le migliori indicazioni sono quelle interiori. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Capricorno

La vostra arte oratoria raggiunge vette ineguagliabili, grazie alla congiunzione di Mercurio con Venere. Tutti penderanno dalle vostre labbra. Dopo un mercoledì un po’ stressante, finalmente il Sole e la Luna complici vi donano tanta serenità. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Acquario

La burbera Luna in Scorpione, per niente amica nei confronti di Saturno, non è quello che ci vuole per risolvere un’intricata faccenda di cuore. Un problema potrebbe essere quello di chiudervi a riccio e non voler tentare nemmeno il dialogo. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Pesci

In questo momento la vostra percezione intuitiva sarà acuita dalla Luna in Scorpione e dall’arrivo di Giove nel vostro segno. Niente male! Seguite le vostre intuizioni, anche quando vi sembrano insolite o prive di un fondamento logico. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

