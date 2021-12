Oroscopo Leone e tutti i segni di oggi 29 e domani 30 dicembre

Oroscopo Leone di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 29 dicembre 2021.

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Leone

Con la quadratura lunare alle calcagna, attenti alla mancanza di tatto, che potrebbe mettervi in cattiva luce nei confronti di sconosciuti. Servirebbe maggiore rigore nella maniera in cui affrontate le situazioni nelle quali siete a disagio. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Leone e per tutti i segni

