Oroscopo Scorpione 2022: ecco le previsioni dell'Anno per Salute, Lavoro e Amore. Ecco cosa prevede lo zodiaco di Artemide per Salute, Lavoro e Amore? Scopri i segreti delle stelle.

Il 2022 sarà l’Anno della tigre d’Acqua (secondo il calendario orientale), un animale astuto, intelligente e calcolatore: andrà d'accordo con lo Scorpione? E quali sorprese sta preparando il predatore per questo segno zodiacale?

Oroscopo dell'anno 2022 per lo Scorpione (23 ottobre - 21 novembre)

Lo Scorpione è l'ottavo segno dello zodiaco dell'elemento acqua. I suoi rappresentanti sono carismatici e sanno come affascinare gli altri con le loro idee.

Gli Scorpione si distinguono per la loro attività: si "entusiasmano" facilmente nella creazione di cose nuove, ma raramente le portano alla fine. Secondo Artemide, queste persone sono troppo emotive, contraddittorie e volubili. Sentimenti, impulsi e desideri fanno perdere la testa agli Scorpione. Vogliono una bella vita, piacere e comfort.

Un'altra caratteristica distintiva degli Scorpione è il desiderio di entrare nel vortice delle passioni. Si innamorano rapidamente, ma presto i loro sentimenti si raffreddano.

Gli Scorpione dovrebbero prepararsi con cura per l’anno della Tigre d'acqua. A giudicare dall'Oroscopo, sarà un periodo ricco di impressioni, ricco di successi di alto profilo, incontri interessanti ed imprevisti per questo segno zodiacale.

Oroscopo della Carriera per lo Scorpione nel 2022

Artemide prevede molti affari redditizi per questo segno zodiacale. Tuttavia, lo Scorpione non deve dimenticare i possibili rischi. La tigre favorisce gli arrivisti. Coloro che lottano per la promozione saranno sicuramente fortunati. Tuttavia, le stelle avvertono: devi valutare razionalmente la tua forza.

A giudicare dall'Oroscopo, il lavoro di squadra aiuterà gli Scorpione a raggiungere livelli finanziari, quindi è meglio non entrare in conflitto con i colleghi, ma rafforzare rapporti di lavoro di fiducia con loro.

I rappresentanti di questo segno zodiacale nel 2022 devono risparmiare denaro, poiché il vertiginoso successo finanziario può finire.

Oroscopo della Salute per lo Scorpione nel 2022

Gli Scorpioni nell'anno della Tigre d'acqua devono essere attenti alla loro salute. Non rimandare la visita dal medico: troppa pigrizia può portare a gravi conseguenze.

L'oroscopo consiglia a questo segno zodiacale di non dimenticare il riposo durante il lavoro intenso. La Tigre non risparmierà i maniaci del lavoro: possono pagare con l’aggravarsi di malattie croniche o con la comparsa di nuovi disturbi. Lo yoga, la meditazione e le pratiche spirituali avranno un effetto benefico sulla salute degli Scorpione. Non solo ti aiuteranno a rilassarti, ma daranno anche forza per il lavoro energico.

Artemide avverte questo segno zodiacale di possibili incidenti nell'estate dell'Anno della Tigre. Pertanto, nella stagione calda, è meglio non correre rischi e scegliere una vacanza tranquilla: leggi di più, guarda film e fai lavori manuali.

Per gli Scorpione con malattie cardiovascolari, la Tigre richiederà cure speciali. Le stelle consigliano di preoccuparsi il meno possibile, stare calmi e affrontare con sobrietà anche situazioni estreme.

Oroscopo dell'Amore per lo Scorpione nel 2022

Gli Scorpione senza amore sono come i pesci senz'acqua. Nell'anno della Tigre, i rappresentanti di questo segno zodiacale incontreranno nuove persone e vivranno storie d'amore brevi ma vertiginose.

Le relazioni appassionate aiuteranno lo Scorpione a diventare più sicuro di sé e a raggiungere il successo in altre aree della vita. Artemide avverte: l'amore porterà a questi segni zodiacali non solo emozioni positive, ma anche esperienze traumatiche. Questo deve essere tenuto a mente prima di cadere nel prossimo vortice di passioni.

Le stelle consigliano agli Scorpioni di essere pazienti in famiglia. A giudicare dall'Oroscopo, nel 2022, i conflitti quotidiani possono spesso divampare tra parenti, che alla fine si trasformano in seri litigi.

Artemide dice: nell'anno della Tigre, moderazione, saggezza e aderenza ai valori familiari aiuteranno ad evitare spiacevoli conseguenze. La Tigre sedurrà gli Scorpioni con l’inganno. Ma non cedere alle provocazioni. Una breve relazione può “ferirti” per tutta la vita.

L’Oroscopo 2022 per le donne Scorpione

Nei primi sei mesi del 2022 per le donne Scorpione, Artemide prevede il successo scolastico e professionale. L'oroscopo consiglia ai segni dello zodiaco di iniziare a cercare hobby emozionanti e nuove conoscenze.

Da metà febbraio 2022, la Tigre assumerà un atteggiamento filosofico nei confronti della vita. Ciò aiuterà questo segno dello zodiaco a porre fine ai litigi sul nascere. Da fine maggio a inizio luglio 2022, la Tigre aiuterà le donne Scorpione a “covare” i nemici tra i “buoni amici”. Gli Scorpioni dovrebbero tenere le orecchie aperte e prepararsi in anticipo a possibili scontri.

Nella seconda metà del 2022, Artemide consiglia di dedicarsi ad attività sociali utili, all'arte e alla crescita spirituale. La Tigre promette prosperità e benessere e piacevoli cambiamenti nella vita personale.

L’Oroscopo 2022 per gli uomini Scorpione

Nel 2022, la Tigre promette agli uomini dello Scorpione il successo in nuove imprese. Ma il simbolo dell'anno pone una condizione: completare l'attività iniziata in precedenza. Ci si dovrà sforzare, ma ne varrà la pena. Gli uomini Scorpione nel 2022 devono prestare maggiore attenzione alla famiglia e agli amici. L'indifferenza, la pigrizia e la mancanza di cure nei confronti dei parenti nel 2022 possono trasformarsi in seri litigio. La Tigre spingerà gli uomini dello Scorpione a piacevoli incontri sentimentali e cercherà di distrarli dal lavoro.

