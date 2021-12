Oroscopo Capricorno e tutti i segni di oggi 30 e domani 31 dicembre

Oroscopo Capricorno di oggi e domani. Vuoi sapere cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 30 dicembre 2021?

Oroscopo di Barbanera di oggi

Capricorno

Mitigate le critiche eccessive di Mercurio in congiunzione con Plutone ed esprimete il vostro bisogno di affetto, per merito del sestile Luna-Venere. Per chi è in cerca dell’anima gemella... lasciate spalancata la porta del vostro cuore! Emozioni intense. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Capricorno e per tutti i segni

