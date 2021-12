Oroscopo di domani 31 dicembre 2021 - Barbanera

Oroscopo domani 31 dicembre 2021: ecco qual è il segno zodiacale più fortunato? Cosa prevede lo zodiaco? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni. Cosa prevede lo zodiaco?

Ariete

L'arrivo della Luna nell'amico Sagittario vi toglie da ogni impasse. Ecco che tirate fuori dal cilindro soluzioni originali come dei maghi! Avete energie e risorse per affrontare a testa alta qualsiasi sfida si presenti sul vostro cammino.

Toro

La fine dell'anno comporta valutazioni che dovreste fare sugli altri, ma soprattutto su di voi. Non permettete a niente e nessuno di abbattere la fiducia. Anche se magari avete raggiunto un buon livello, di sicuro avete capito che si può ancora migliorare.

Gemelli

Non potete non concedervi un bel brindisi per dire addio al vecchio anno! Se la stanchezza è tanta, però, non saltate troppe ore di sonno. La Luna in opposizione vi spinge a misurarvi soprattutto con ciò che detestate. Siate tolleranti!

Cancro

Conquisterete la serenità in questa vostra giornata, nonostante in giro si respiri l'aria frenetica dei festeggiamenti per la fine dell'anno. Per il cenone avete deciso di non spendere una fortuna? Eccovi dunque ai fornelli come provetti chef.

Leone

Con il trigono lunare, la voglia di festeggiare e far baldoria supera di gran lunga quella di impegnarvi per qualcosa di concreto e noioso. Svago e divertimento sono ben concessi in questo giorno, ma non esagerate! Occorre più equilibrio.

Vergine

La stancante Luna in Sagittario vi promette cose interessanti, a patto però che vi diate veramente molto da fare. Se il gioco vale la candela... State lontani dalle situazioni stressanti e non vi offendete per una critica mossa nei vostri confronti.

Bilancia

Il sestile lunare fa risaltare le vostre innate qualità, a patto che riusciate a tenere a freno il normale nervosismo per la fine dell'anno. Piuttosto che ricalcare vecchie abitudini, avete deciso di sperimentare anche nuove cose. Perché no?

Scorpione

Il vostro bilancio per l'anno che sta terminando non può che essere positivo, anche se forse ci sono stati importanti e profondi cambiamenti. Imparate a vedere sempre il bicchiere mezzo pieno, piuttosto che mezzo vuoto. La positività è vincente.

Sagittario

L'irrequietezza della congiunzione lunare con Marte e alcuni dubbi insinuati dalla quadratura con Giove movimentano la fine del vecchio anno. Magari voi preferivate il riposo, e invece vi tocca correre a destra e a sinistra per risolvere problemi.

Capricorno

Anche se avete qualche pensiero per la testa, nulla vi preoccupa più di tanto. I preparativi per dare il benvenuto al nuovo anno portano via molto tempo. Non vi sentirete mai soli, e questo vale più di tante altre cose che avreste la possibilità di ottenere.

Acquario

Grazie agli ottimi rapporti che intercorrono fra la Luna e Saturno, avrete la possibilità di organizzarvi bene per la festa dell'ultimo dell'anno. Voi spaccate il secondo, ma qualcuno potrebbe non essere così puntuale: non ve la prendete troppo!

Pesci

I capricci della Luna con Giove non vi consentono di fare affidamento sul caso o sulla fortuna. Meglio una preparazione attenta e impeccabile. Non tutti risponderanno ai vostri auguri di buon anno, ma non fatene una ragione di stato! Pazienza...

