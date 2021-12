Oroscopo di oggi 30 dicembre 2021 - Barbanera

Oroscopo oggi 30 dicembre! Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi. Qual è il tuo segno zodiacale?

Ariete

Meglio non attirare troppa attenzione su di voi, se non vi sentite al top. Se per una volta rimanete dietro le quinte, non sarà un problema. I risultati saranno migliori, se vi concentrate su poche cose alla volta. Non disperdete le energie! Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Toro

Dovrete munirvi di una bella dose di pazienza, se prevedete un dialogo lungo ed estenuante. Tutta colpa dell’opposizione lunare al vostro segno. Fronteggiate le incomprensioni fra le quattro mura domestiche, con manifestazioni di affetto costanti. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Gemelli

Ampliate il vostro giro di interessi, così da aprirvi a più di una possibilità. Perché precludervi una strada, se sembra essere del tutto percorribile? Piuttosto che guardare e giudicare l’operato altrui, pensate al vostro rendimento per farlo crescere. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Cancro

La voglia di divertimento e di svago supera di gran lunga quella di lavorare. Ma se una scadenza si avvicina pericolosamente, dovrete sgobbare. Avvincenti nei modi e nei toni. Molte persone potrebbero cadere ai vostri piedi, ma voi puntate ad altro. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Leone

Non vantatevi con gli altri per un guadagno inaspettato, se non volete attirare le invidie e le gelosie scatenate dalla Luna in Scorpione. Morigeratezza in ogni caso, anche perché a qualcuno potrebbe non far piacere che lodiate le vostre capacità. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Vergine

Se potete migliorare alcune conoscenze andando più in profondità, vi ritroverete con un bel patrimonio da utilizzare nelle situazioni più disparate. L’eccitante Luna in Scorpione potrebbe far tornare a galla certi sentimenti che credevate sopiti. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Bilancia

Magari durante le festività natalizie avete speso qualcosa in più rispetto a quanto preventivato. Rimediate risparmiando qualcosa laddove potete. Non fossilizzatevi in taluni atteggiamenti che nulla hanno a che fare con la fiducia reciproca. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Scorpione

Il vostro mese si sta chiudendo davvero in bellezza, con la compagnia della Luna in sintonia con Nettuno, Venere, Plutone e Mercurio. Cosa chiedere di più? Impegnatevi molto per migliorare nell’attività e per condurre verso nuovi traguardi la vostra storia. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Sagittario

La vostra azione mirata e precisa giunge dritta al bersaglio, per fare centro grazie alla mano ferma di Marte in ottimi rapporti con Saturno. Se c’è bisogno di una guida, potreste davvero essere voi. Non siate timidi, proponetevi per primi. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Capricorno

Mitigate le critiche eccessive di Mercurio in congiunzione con Plutone ed esprimete il vostro bisogno di affetto, per merito del sestile Luna-Venere. Per chi è in cerca dell’anima gemella... lasciate spalancata la porta del vostro cuore! Emozioni intense. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Acquario

Se dovrete prendere delle decisioni importanti, il sestile tra Marte e Saturno potrebbe darvi una preziosa mano. Siete davvero molto ragionevoli. Usate il senso pratico, dove la fantasia potrebbe essere carente. Meglio seguire le regole convenzionali. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Pesci

Visto il vento in poppa del trigono lunare con Nettuno, vi sentite pronti a salpare verso nuovi orizzonti. Nulla vi fa paura, l’avventura vi esalta. Con un bel tocco d’estro creativo, potrete sopperire ad alcune lacune teoriche. Basta l’ispirazione! Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

