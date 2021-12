Oroscopo Bilancia e tutti i segni di oggi 31 dicembre e domani 1 gennaio

Oroscopo Bilancia di oggi e domani. Scopri cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 31 dicembre 2021.

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Bilancia

Il sestile lunare fa risaltare le vostre innate qualità, a patto che riusciate a tenere a freno il normale nervosismo per la fine dell’anno. Piuttosto che ricalcare vecchie abitudini, avete deciso di sperimentare anche nuove cose. Perché no. Leggi anche l'Oroscopo di domani per la Bilancia e per tutti i segni

© Riproduzione riservata