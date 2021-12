Oroscopo di domani 1 gennaio 2022 - Barbanera

Oroscopo domani 1 gennaio 2022: ecco qual è il segno zodiacale più fortunato? Cosa prevede lo zodiaco? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni. Cosa prevede lo zodiaco?

Cliccando su i segni seguenti, inoltre, potrai scoprire cosa prevede l'Oroscopo di Barbanera per oggi e domani Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di domani

Ariete

Con la Luna, Marte e Saturno benevoli, pianificherete acquisti importanti consultando i vostri familiari, che saranno molto felici di consigliarvi e supportarvi. Frenate eventuali sentimenti di rivalsa, che offuscano la reale lettura della vostra situazione affettiva.

Toro

Grazie al Sole in Capricorno in trigono a Urano nel segno, iniziate l'anno sentendovi in forma. State bene fisicamente e siete efficienti mentalmente. Un cambiamento operato con calma e un pizzico di autocontrollo vi faranno guadagnare la stima altrui.

Gemelli

Giove, che rappresenta la legge, è contrario dai Pesci: meglio non iniziare l'anno invischiandovi in questioni legali poco chiare. Evitate di firmare contratti ambigui. Una fastidiosa Luna in Sagittario farà traballare i vostri rapporti sociali e lavorativi. Mantenete la calma.

Cancro

Con Urano amico dal Toro, passerete il primo giorno dell'anno in modo piacevole. Saprete scambiarvi, con i vostri cari, affetto e tenerezza. Plutone è ostile al vostro cielo: continuate ad essere giudiziosi per tenere tutto sotto controllo.

Leone

Chi è in coppia risolverà presto qualche piccolo malinteso. Se siete single, meglio fare una selezione dei numerosi inviti che riceverete. Farete comprendere a chiare lettere a chi vi è vicino che avete bisogno di momenti di pace e di relax.

Vergine

Avviate l'anno regalandovi un tuffo nella natura. Anche in questa stagione fredda avete necessità di muovervi, di aria fresca e pulita per rigenerarvi. Per un chiarimento con un caro amico usate tanta disponibilità, ascolto e anche un tocco di ironia.

Bilancia

Con Marte e Saturno favorevoli, darete il giusto colpetto all'acceleratore e uno al freno, per dirigervi vittoriosi verso la realizzazione delle vostre mete. Portate avanti le vostre idee, varate i vostri progetti facendo maggiore chiarezza nei rapporti familiari.

Scorpione

Se siete innamorati, buona l'intesa con il partner. Se siete soli e non più giovanissimi, scoprirete con gioia che il cuore e la passione non hanno età. Essendo Venere e Giove amici, accoglierete con entusiasmo e divertimento l'arrivo del nuovo anno.



Sagittario

Con la Luna in casa vostra quadrata a Nettuno, vorreste trascorrere con chi amate una giornata spensierata, ma i vostri programmi conosceranno qualche intoppo. Tale aspetto Luna-Nettuno vi renderà un po' distratti e sbadati. Fate attenzione a eventuali furti.

Capricorno

Per merito del Sole in trigono a Urano, la dolce metà vi farà sentire molto desiderabili e voi condurrete il gioco seduttivo con raffinata abilità. Abbandonerete l'usuale riservatezza e riuscirete a vivere, lasciandovi andare, gioiosi giorni di festa.

Acquario

In amore siate più disponibili. Complice Saturno, potrete anche rafforzare e consolidare il legame con dosi abbondanti di comprensione e complicità. Sarete indecisi se passare la serata in compagnia degli amici o se rifugiarvi nel tepore della vostra casa.

Pesci

A causa della Luna in quadrato a Nettuno, proverete a voltare pagina e a dimenticare senza rimpianto fatti del passato che vi trascinate dietro da tempo. "Anno nuovo vita nuova": un vecchio adagio che vi aiuterà ad apportare i necessari cambiamenti.

