Oroscopo Pesci e tutti i segni di oggi 31 dicembre e domani 1 gennaio

Oroscopo Pesci di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 31 dicembre 2021.

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Pesci

I capricci della Luna con Giove non vi consentono di fare affidamento sul caso o sulla fortuna. Meglio una preparazione attenta e impeccabile. Non tutti risponderanno ai vostri auguri di buon anno, ma non fatene una ragione di stato! Pazienza... Leggi anche l'Oroscopo di domani per i Pesci e per tutti i segni

© Riproduzione riservata