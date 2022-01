Oroscopo Acquario 2022: ecco le previsioni dell'anno per Salute, Lavoro e Amore. Ecco cosa prevede lo zodiaco di Artemide per Salute, Lavoro e Amore? Scopri i segreti delle stelle.

L'Acquario è un rappresentante dell'elemento aria, Segno zodiacale impressionabile, attivo, allegro e vulnerabile. È un amico affidabile e un buon collega che può trovare una via d'uscita da una situazione difficile.

L'Acquario si distingue per la capacità di adattarsi rapidamente a un nuovo ambiente, emotività e impulsività. Questo è un segno controverso dello zodiaco, governato da due pianeti contemporaneamente: Saturno e Urano. L'Acquario è famoso per gli alti principi morali, l'idealismo, l'amore per la voglia di sperimentare, il disprezzo per il gli eccessi emotivi e il lusso.

Oroscopo dell'anno 2022 per l'Acquario (20 gennaio - 19 febbraio)

Il 2022 è l’anno della Tigre d'acqua secondo il calendario orientale, e l’Acquario dovrà monitorare attentamente le emozioni, prepararsi ai cambiamenti e superare le difficoltà sulla strada della crescita personale e professionale. Quali trappole ha preparato la Tigre per l'Acquario?

Oroscopo 2022 della Carriera per Acquario

L'oroscopo promette un periodo di successo nel lavoro per l'Acquario nella prima metà del 2022. In questo periodo, la Tigre darà ai rappresentanti del segno zodiacale preziose conoscenze che li aiuteranno a salire la scala della carriera.

L’Aquario riceverà tante proposte di lavoro, nuove idee e progetti. Artemide avverte di non aggrapparsi a tutto in una volta. La cosa principale è scegliere l'attività più redditizia e concentrarsi su di essa. Uno dei progetti porterà l’Aquario ad un clamoroso successo.

Con colleghi e partner, l'Oroscopo consiglia a questo segno zodiacale di fare attenzione. La Tigre può provocare conflitti nell’Acquario. Un'attenta analisi non solo di ciò che dici, ma anche delle tue azioni aiuterà a evitare situazioni spiacevoli. In caso di disaccordo, l'Acquario non dovrebbe cedere alle emozioni ed evitare litigi. Una conversazione calma e costruttiva aiuterà a eliminare i malintesi.

In estate, la Tigre delizierà l'Acquario con una vacanza calma e lunga. Questo segno dello Zodiaco non dovrebbe trascurare il riposo dopo un duro lavoro, ma è meglio pianificarlo in modo che ci sia abbastanza forza per la parte più dura dell'anno, l’autunno. In questa fase, la Tigre riserverà un paio di progetti difficili. Tuttavia, l’Acquario non avrà paura. Riposato, pieno di nuova forza, affronterà facilmente compiti difficili.

La Tigre contribuirà alla stabilità negli affari finanziari. Artemide non prevede una diminuzione del reddito o una perdita di risparmi. L'Acquario sarà in grado di fare grandi acquisti e i soldi spesi torneranno indietro nel prossimo futuro.

Oroscopo 2022 della Salute per dell'Acquario

Nel 2022, la Tigre promette buona salute all'Acquario, ma l'Oroscopo raccomanda di attenersi a un ritmo di vita misurato ed evitare situazioni estreme. All'inizio dell'anno, il segno zodiacale dovrebbe prepararsi a esperienze impegnative e allo stress. Per questo motivo, possono verificarsi disturbi fisici. Il riposo, una corretta alimentazione e l’esercizio fisico ti aiuteranno a recuperare.

In estate, Artemide suggerisce all'Acquario di dare un'occhiata più da vicino agli sport s’acqua, così come allo yoga e alla meditazione.

La tigre può provocare il segno zodiacale per l'irascibilità e l'eccitabilità, che influiranno negativamente sulla salute. Prima di tutto, questo influenzerà l'Acquario con malattie cardiovascolari. Un equilibrio nell'attività fisica e intellettuale aiuterà a mantenere una buona salute.

Artemide sottolinea che l'Acquario odia andare dal medico e spesso rifiuta le cure. Tuttavia, nel 2022, dovrai superare queste fobie: la Tigre sarà crudele con chi non controlla la propria salute.

Oroscopo 2022 dell’Amore per l’Acquario

Per il solitario Acquario, la Tigre ha preparato molte sorprese. I rappresentanti del segno zodiacale che non hanno un partner, dovranno aspettarsi molte nuove conoscenze e relazioni romantiche. Gli intrighi d'amore daranno all'Acquario impressioni vivide ed emozioni positive. Artemide consiglia all'Acquario di dare un'occhiata più da vicino a vecchie conoscenze e colleghi di lavoro. Le stelle promettono al segno zodiacale una relazione lunga e forte con una persona che conosce da molto tempo ed è stata immeritatamente privata della sua attenzione. L'Acquario ha bisogno di prepararsi per incontri improvvisi e fatidici, perché la felicità può arrivare inaspettatamente.

Nel 2022, prove e difficoltà attendono il segno zodiacale nelle relazioni amorose. Non dovresti sforzarti di controllare il tuo partner in tutto: questo comportamento può portare alla separazione.

La Tigre porterà prosperità, armonia e romanticismo alla famiglia Acquario. Il felino predatore favorisce gli sposi e può sorprenderli sotto forma di una seconda luna di miele. Tuttavia, se si verifica da tempo una discordia tra marito e moglie, la Tigre aiuterà a porre fine: devi prepararti per il divorzio e la separazione.

Oroscopo 2022 per le donne Acquario

La donna Acquario sentirà le difficoltà fin dall'inizio del 2022. Per evitare seri problemi, Artemide consiglia di completare il lavoro iniziato sia nel lavoro che nella vita personale. Ad alcuni rappresentanti di questo segno zodiacale, la Tigre rivelerà la spiacevole verità sul prescelto. L'Oroscopo profetizza la rivelazione di un tradimento, poi una conversazione onesta e amara a cuore aperto, e infine una decisione difficile.

La Tigre darà alla donna Acquario una prova di forza sotto forma di richieste esagerate da parte dei propri cari. Questo ti indurrà a tuffarti a capofitto in un lavoro zelante o nelle faccende domestiche. In una situazione del genere, l'Oroscopo indica il rischio di lavorare troppo e ottenere un esaurimento nervoso. L'Acquario emotivo ha bisogno di riprendersi e di affrontare gli affari in modo razionale.

Gennaio e febbraio sono tempi favorevoli per un cambio della propria immagine. Durante questo periodo, la donna Acquario si immergerà nell'attenzione maschile. Artemide suggerisce all'Acquario di dare un'occhiata più da vicino alla salute dei parenti all'inizio dell'estate e a dicembre di rafforzare le relazioni con il partner.

Oroscopo 2022 per gli uomini Acquario

Grazie al suo carisma, l'uomo dell'Acquario raggiungerà un successo significativo all'inizio del 2022. Con la giusta strategia, il segno zodiacale decollerà sulla scala della carriera.

Fino alla fine della primavera, Artemide profetizza all'uomo dell'Acquario conoscenze utili, partner commerciali affidabili e progetti redditizi. Nel 2022 si apriranno nuove opportunità davanti al segno zodiacale, legate ai viaggi anche all'estero.

La Tigre favorirà qualsiasi impresa dell'uomo dell'Acquario. L'Oroscopo consiglia di realizzare talenti nascosti, ottenere un'istruzione aggiuntiva e praticare hobby insoliti. Nell'autunno del 2022, la cerchia sociale dell'Acquario si espanderà e un approccio creativo agli affari quotidiani aiuterà a diversificare la routine.

Raccomandazioni per l'Acquario nel 2022

Artemide consiglia all'Acquario di lavorare sodo per conquistare le vette tanto desiderate. La Tigre favorisce quei rappresentanti del segno zodiacale che si metteranno al lavoro dall'inizio dell'anno.

In generale, il 2022 sarà ricco di eventi per l'Acquario. Il segno zodiacale si adatterà gradualmente alle nuove realtà, e superare le difficoltà lo aiuterà a raggiungere un nuovo livello di crescita. L'obiettivo principale del 2022 per l'Acquario sarà la razionalità. Artemide raccomanda vivamente di non commettere atti avventati in una relazione, di non rischiare le finanze e la salute.

