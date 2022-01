Oroscopo Ariete 2022: ecco le previsioni dell'Anno per Salute, Lavoro e Amore

Oroscopo Ariete 2022: ecco cos'è previsto nell'Anno per Salute, Lavoro e Amore. Ecco cosa prevede lo zodiaco di Artemide per Salute, Lavoro e Amore? Scopri i segreti delle stelle.

Oroscopo dell'anno 2022 per l'Ariete (21 marzo - 20 aprile)

All'inizio dell'anno 2022, l’Ariete avrà un forte desiderio di mettere tutto da parte e riposarsi. È tempo di fare il pieno di nuova energia. Scegli luoghi poco affollati per le tue vacanze: un'isola, una città costiera in riva al mare o un cottage estivo circondato dalla foresta. Esprimi i tuoi desideri più sfrenati ad aprile. Ci sono tutte le possibilità perché si avverino.

L'Ariete sarà particolarmente fortunato a maggio 2022. L'oroscopo di Artemide mostra che i rappresentanti di questo segno avranno la forza per raggiungere nuovi importanti traguardi. Molti Ariete avvieranno con successo un'impresa che programmavano da tempo. Qualcuno si sposerà, per altri sono attesi trionfi nelle attività sportive. Nonostante il miglioramento della situazione finanziaria, l'Ariete, a giudicare dagli astri, non dovrebbe occuparsi di questioni immobiliari. Meglio rimandare ogni decisione al prossimo anno.

La salute dell'Ariete nel 2022

L'oroscopo mostra che la salute nel 2022 no riserverà spiacevoli sorprese. In particolare, la prima metà dell'anno, grazie a uno stile di vita sano, permetterà agli Ariete di liberarsi delle cattive abitudini e, se necessario, di perdere peso: sarete in grado di apparire come desideravate da tempo.

Il lavoro e gli affari dell'Ariete nel 2022

Secondo Artemide, le stelle dicono che il 2022 porterà molte piacevoli sorprese per l'Ariete, tra le quali un passo avanti finanziario, come un aumento di reddito attraverso l'avanzamento di carriera o grazie a un nuovo modo di guadagnare denaro. Tuttavia, per raggiungere questi obiettivo, l'Ariete dovrà essere molto attivo. L'oroscopo mostra che la fortuna non cadrà facilmente tra le mani dei rappresentanti di questo segno: sarà necessario combattere.

L’amore e l’amicizia per l’Ariete nel 2022

L'influenza di Plutone può segnare la vita personale dell'Ariete: dalla fine di aprile all'inizio di maggio, l'Ariete può attraversare una crisi con il partner. Tutto dipende da te stesso, Ariete: solo tu deciderai se continuare la relazione o chiuderla.

Le coppie sopravvissute alla "tempesta" trascorreranno molto tempo insieme fino alla seconda metà del 2022 (da agosto, bisognerà prestare più attenzione al lavoro, ma il partner lo accetterà con comprensione).

Anche per l’Ariete solitario, le stelle propizieranno l'incontro con il vero amore. L'anno 2022 sarà particolarmente favorevole alla creazione di una famiglia per le donne dell'Ariete: a maggio Venere, che è chiamato il pianeta dell'amore, accarezzerà il segno dell'Ariete. E qui l'impulsività e l'impazienza gioveranno solo ai rappresentanti di questo segno: contrariamente agli stereotipi, non aver paura di fare il primo passo e la relazione si svilupperà senza ostacoli.

