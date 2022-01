Oroscopo di oggi 3 gennaio 2022 - Barbanera

Oroscopo oggi 3 gennaio 2022: cco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni.

Oroscopo di oggi lunedì 3 gennaio

Ariete. 21/3 – 20/4

Avrete pazienza, lucidità mentale e quella incisività dialettica che da qualche tempo, con Mercurio amico, è diventata il vostro punto di forza. Mitigate la tendenza a polemizzare, organizzando nuovi e piacevoli svaghi in compagnia della dolce metà.

Toro. 21/4 – 20/5

Grazie alla benevola Luna in Capricorno, se tra gli amici c’è chi ha impellente bisogno di attenzione, conforto e solidarietà, non tiratevi indietro. Saprete dare un aiuto concreto a chi si trova in difficoltà, dimostrando una grande sensibilità emotiva.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Con Giove e Nettuno sfavorevoli in Pesci, curate i vostri interessi economici e non fatevi ingannare da soluzioni solo in apparenza vantaggiose. Siete delle persone veramente in gamba, capaci di affrontare qualsiasi evenienza vi capiti nella vita.

Cancro. 22/6 – 22/7

In amore le difficoltà si accavallano, come onde di un grande mare che vi trovate a dover attraversare, anche se possedete un mezzo di fortuna. Se guardate quella persona in modo più distaccato, vi accorgerete che possiede qualità e risorse inaspettate.

Leone. 23/7 – 23/8

Saturno e Urano vi sono contrari: invece di avventurarvi in nuove imprese, rispolverate quelle messe in stand by perché vi daranno soddisfazioni insperate. Smussate le asperità del vostro carattere e rivitalizzate il rapporto di coppia con nuovi interessi culturali.

Vergine. 24/8 – 22/9

Siete single? Affidatevi alle opportunità che in questo periodo vi vengono incontro, anche se dovreste essere più selettivi e lucidi nel giudizio. Se il cielo di oggi si tingerà di rosa, dovete ringraziare una sorridente Luna nel segno del Capricorno.

Bilancia. 23/9 – 22/10

A causa di Venere ostile, non potete esigere che la vostra relazione sia sempre ai massimi livelli di splendore. Non pretendete l’impossibile. Mercurio favorevole vi farà comprendere meglio un collega. Ne seguirà una maggiore complicità.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Vista l’azione frenante e destabilizzante di Saturno avverso, sul lavoro si consigliano volontà e applicazione, per consentire a Giove di aiutarvi. La fatica delle feste farà emergere qualche fastidio psicosomatico. Urge un irrinunciabile momento di riposo.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Se siete in difficoltà, chiedete una mano senza indugio a un familiare. Rimandarne la risoluzione significherebbe perdere tempo prezioso. Saturno in sestile nell’Acquario vi conferisce maggiore stabilità, oltreché scelte mature e ragionate.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Il cielo odierno è pieno di stelle splendenti: avrete un prezioso sesto senso per fare la cosa giusta al momento giusto, con una velocità e un’abilità invidiabili. La Luna complice di Giove vi farà crescere l’ambizione verso importanti traguardi. Procedete con oculatezza.

Acquario. 21/1 – 19/2

Saturno campeggia nel vostro cielo, siete quindi chiamati ad affrontare la vita con più diligenza, impegno, serietà. Ne uscirete anche più saggi. Non tralasciate un hobby che vi appassiona, per incombenze pratiche che possono anche aspettare.

Pesci. 20/2 – 20/3

Con Urano sorridente, coglierete l’occasione giusta per parlare al partner di un progetto che cambierà radicalmente e piacevolmente la vostra vita. Corpo e anima vibreranno all’unisono, per le attenzioni passionali ma anche romantiche di chi amate.

