Oroscopo di oggi 4 gennaio 2022 - Barbanera

Oroscopo di oggi 4 gennaio 2022: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni.

Oroscopo di oggi martedì 4 gennaio

Ariete. 21/3 – 20/4

Grazie all’ausilio di Marte in Sagittario, affrontando gli argomenti in modo aperto e andando subito dritti al sodo delle questioni, risulterete vincenti. In amore tenete a freno l’orgoglio! Siate più elastici nell’accogliere le altrui motivazioni, e tutto si sistemerà.

Toro. 21/4 – 20/5

Con la Luna quadrata a Urano, potreste mettere a rischio il vostro prestigio per una negligenza, e sarebbe un vero peccato. Maggiore concentrazione. Ci sono piacevoli novità all’orizzonte, ma non siate impazienti. Permettete al tempo di fare il suo corso.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Per colpa di Nettuno contrario, chiarite bene, se necessario, che accetterete responsabilità, solo se avrete definito i vantaggi che a voi deriveranno. Marte vi è opposto: evitate lo stress e la stanchezza con un ritmo regolato e la giusta quantità di sonno.

Cancro. 22/6 – 22/7

Se questa giornata si rivelerà foriera di novità, sia nel settore affettivo che nell’ambito professionale, dovrete ringraziare Urano benevolo nel Toro. Scrollatevi di dosso quella punta di nervosismo che vi offusca il sorriso, e fate parlare il cuore.

Leone. 23/7 – 23/8

La Luna e Saturno in opposizione dall’Acquario vi faranno gestire al meglio le attività. Non siate dispersivi e nemmeno inconcludenti. Puntate al sodo! Siete insofferenti alle incombenze quotidiane, ma non tralasciate mai gli impegni più importanti.

Vergine. 24/8 – 22/9

Giove è avverso dal segno dei Pesci: siate cauti nelle spese a causa di entrate e uscite disordinate e impreviste. Cautela negli investimenti. Con questo Giove, fate anche attenzione all’alimentazione: rischiate un eccessivo aumento di peso.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Sia sul lavoro che in famiglia, grazie a Marte e Saturno raddrizzerete diverse situazioni problematiche. Verrete lodati per sagacia e prontezza di spirito. Marte è amico: chi tra di voi è uno sportivo, nelle gare avrà la possibilità di raggiungere dei buoni successi.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Per merito di Venere e Giove, vi accorgerete che una storia appena iniziata prenderà la piega che avete desiderato. Scoprirete una nuova felicità. Lasciatevi abbracciare senza ritrosia dalle poche, ma sincere persone amiche che avete accanto.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Qualcuno che vi è vicino, pur avendo bisogno. non vi chiede aiuto perché vi vede distratti. Sforzatevi di trovare del tempo per essergli di sostegno. Dedicatevi alla cura del corpo e della mente, magari concedendovi un bel massaggio rilassante.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Stabilirete una sintonia d’intenti con un amico appena conosciuto, ma a cui dovete riconoscere un’indubbia esperienza e preziose capacità. Approfittate ancora delle ultime giornate di festa per spendere del tempo con gli amici e i parenti.

Acquario. 21/1 – 19/2

Con la Luna congiunta a Mercurio e Saturno, e quadrata a Urano, nonostante i buoni propositi non riuscirete ad essere pazienti con un familiare. Vi capiterà l’occasione giusta, per risolvere un problema lasciato in sospeso con un conoscente.

Pesci. 20/2 – 20/3

Grazie a Venere e Giove sorridenti, esprimerete tanto amore al partner e soprattutto gli regalerete e vi regalerete momenti speciali di armoniosa complicità. Concedetevi un capo di abbigliamento nuovo, che vi consentirà di sentirvi meglio nella vostra pelle.

