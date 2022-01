Oroscopo di oggi 5 gennaio 2022 - Barbanera

Oroscopo di oggi 5 gennaio 2022: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni.

Oroscopo di oggi martedì 4 gennaio

Ariete. 21/3 – 20/4

Se convincerete il partner a perseguire insieme un obiettivo, riuscirete anche ad evidenziare ciò che vi unisce e a dare giusto peso alle diverse risorse. La Luna è propizia: vivrete una giornata alla grande. Proposte e opportunità da cogliere senza indugi.

Toro. 21/4 – 20/5

Chi è solo proverà una grande attrazione per qualcuno conosciuto da poco e in modo imprevisto. Chi è in coppia intensificherà e consoliderà l’intesa. Volete far battere il cuore di quella persona? Avvicinatela con un atteggiamento franco e diretto.

Gemelli. 21/5 – 21/6

La Luna vi aiuterà a non farvi coinvolgere in affari inconcludenti e poco redditizi, occhio però a Giove che continua la sua orbita ostile al segno. Gli amici si riconoscono nel momento del bisogno. Se nessuno vi viene incontro, prendetene atto.

Cancro. 22/6 – 22/7

A causa di Plutone sfavorevole, un’inezia rischia di accendere la miccia di una polveriera. Non consentite alle emozioni di mettere a tacere la razionalità. Con Mercurio in orbita silenziosa, possibili equivoci in vista. Sul lavoro concentrazione mentale altalenante.

Leone. 23/7 – 23/8

Saturno avverso seminerà ostacoli e imprevisti. Se intorno non c’è qualcuno disposto a venirvi in soccorso, ricordate: “Aiutati che il ciel t’aiuta”. Uno spinoso fuoriprogramma creerà dapprima una certa preoccupazione, poi si rivelerà a vostro favore.

Vergine. 24/8 – 22/9

Evitate la tendenza, con Giove opposto dai Pesci, ad essere dispersivi e incerti nel risolvere anche le più semplici incombenze quotidiane. Si consigliano attenzione e applicazione. Nuovi progetti professionali che appaiono promettenti.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Marte continua ad assicurarvi lo spirito giusto per vivere al meglio queste festività. Continuate a dare il via libera a svaghi, incontri, feste. Dimostrandovi stima e considerazione, vi sarà chiesto un consiglio da un socio che si è cacciato nei guai.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Grazie a Venere e Giove, sfoggerete uno charme così potente che farà da calamita a chi vi circonda. Attirerete persone e situazioni positive e affascinanti. I disguidi e i ritardi creati da Saturno in Acquario vi renderanno nervosi, ma presto passerà tutto.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Con la Luna in Acquario in sestile a Marte nel vostro cielo, instaurerete rapporti spontanei e amichevoli che aumenteranno la vostra allegria e autostima. Con Giove in quadratura, attenzione a non far uscire il denaro dalle vostre tasche a tempo di record.

Capricorno. 22/12 – 20/1

È merito di Venere in sestile a Nettuno, se potrete planare, con chi amate, su un’oasi di pace, lontana mille anni luce dagli affanni e dalle preoccupazioni. Empatia e buona volontà per comprendere quello che frulla per la testa al partner negli ultimi tempi.

Acquario. 21/1 – 19/2

Se pensieri grigi si affollano nella vostra mente, ascoltate il parere di un collega più anziano che ha già fatto certe esperienze e vi sentirete meglio. Non dimenticate che il savoir-faire e il self-control in certe occasioni possono essere degli ottimi alleati.

Pesci. 20/2 – 20/3

Con la Luna che sorride a Nettuno, conquisterete il cuore di qualcuno che vi ha intrigato. Riceverete le conferme e le attenzioni che desiderate e meritate. Plutone, continuando un’orbita positiva, attiva la creatività e intensifica il carisma al lavoro e con gli amici.

© Riproduzione riservata