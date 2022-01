Oroscopo di domani 6 gennaio 2022 - Barbanera

Oroscopo di domani 6 gennaio 2022: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni.

Oroscopo di domani mercoledì 5 gennaio

Ariete. 21/3 – 20/4

Potrete porre rimedio a qualche errore recente causato dalla vostra irruenza, purché agiate tempestivamente e con circospezione. Tenete a freno la lingua: una parola in più al momento sbagliato potrebbe causare spiacevoli incomprensioni.

Toro. 21/4 – 20/5

La Luna in sestile a Urano oggi più che mai vi spinge verso nuovi orizzonti e nuove possibilità. Ogni tanto fermatevi per fare il punto della situazione. Con Nettuno favorevole, trovate il modo di superare un piccolo disturbo che vi infastidisce da un po’.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Saturno promette costanza nei progetti e il consolidamento di quelle storie amorose che ancora non hanno preso la piega del matrimonio o della convivenza. Dedicate tempo alla forma psicofisica. Occhio alla gola! Se non volete fare la dieta, almeno fate più movimento.

Cancro. 22/6 – 22/7

Rifiuterete un invito allettante fatto da una persona che non vi convince del tutto. Sarete decisi nell’affermare che non vi interessano le apparenze, ma la sostanza. Approfittate di questa giornata di festa per dedicarvi, insieme alla persona amata, a quello che vi piace di più.

Leone. 23/7 – 23/8

Siete ancora single? Non evitate i contatti con persone nuove: forse tra queste c’è proprio chi state aspettando da molto tempo di incontrare. Conoscerete delle persone con cui vi renderete conto di avere delle preziose affinità elettive.

Vergine. 24/8 – 22/9

Non siete certo i tipi che si abbandonano ai sogni ad occhi aperti, ma la Luna in Pesci allenterà e renderà più flessibile il vostro realismo. Con Marte quadrato, attenti ai gesti maldestri che potrebbero causare piccoli incidenti come cadute o distorsioni.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Non esagerate con la disponibilità, se non volete farvi mettere i piedi in testa da qualche collaboratore opportunista. Fate chiarezza e abbiate polso. Sintonizzare la mente su un’altra onda vi farà scoprire ottime opportunità per sfruttare le vostre risorse.

Scorpione. 23/10 – 22/11

È merito di Venere e Giove alleati, se sarete disponibili e gentili, ma se qualcuno vi farà saltare la mosca al naso, assaggerà il vostro pungiglione! Con Giove amico, datevi da fare per colpire il bersaglio. È vietato rimanere con le mani in mano.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Se pensieri pessimisti vi si affollano nella mente, confrontatevi con un amico che ha affrontato e risolto certe avversità, e vi sentirete subito meglio. Se con Marte congiunto il vostro corpo vi dice a chiare note di mollare questi ritmi forsennati, ascoltatelo!

Capricorno. 22/12 – 20/1

Alcune questioni sono ancora in sospeso, ma con l’aiuto della Luna in Pesci, individuerete le strategie più utili per portarle a termine. Giove è alleato dai Pesci: non dovete dubitare. Il colpo fortunato, nell’attività, prima o poi arriverà.

Acquario. 21/1 – 19/2

Un collega vi darà un consiglio prezioso, grazie al quale supererete una difficoltà che rischiava di bloccare un’interessante iniziativa. Siate riconoscenti. Ricettivi e disinvolti, riuscirete a diffondere intorno a voi note di simpatia, amicizia, feeling e intesa.

Pesci. 20/2 – 20/3

Se siete single, con la Luna complice di Giove e Urano, corteggerete o sarete corteggiati in modo molto intrigante. Belle sorprese e incontri speciali. Con Giove nel segno, ciò che state costruendo sul lavoro o nella vita sentimentale avrà lunga durata.

© Riproduzione riservata