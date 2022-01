Oroscopo: qual è la compatibilità dello Scorpione in amore con tutti i segni. Affinità di coppia

Qual è la compatibilità dello Scorpione con gli altri segni zodiacali secondo Artemide? E l'affinità di coppia con tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci?

Lo Scorpione è il segno più misterioso dell'intero zodiaco, il che rende il rapporto con lui un enigma difficile per un potenziale compagno. I rappresentanti di questa costellazione si distinguono per inclinazioni contrastanti: il loro altruismo può essere combinato con altalenante egoismo, e l’estrema emotività può a volte lasciare spazio al calcolo analitico.

Inoltre, queste qualità estreme possono essere presenti nella stessa persona, introducendo un elemento di imprevedibilità nella vita dei suoi partner. Una cosa è certa: qualunque sia il lato della personalità dello Scorpione che incontri, è improbabile che faccia concessioni. Questo è un segno assolutamente indipendente e senza compromessi.

Le caratteristiche dello Scorpione

Come tutti i segni d'acqua, il suo comportamento ha una forte connotazione emotiva. L'influenza dell'Acqua significa che l'amore dello Scorpione è molto profondo e non si presta alla logica. A volte i suoi sentimenti possono essere paragonati a una vera ossessione. Un intero oceano di passioni può ribollire sotto la superficie liscia dell'acqua. Lo Scorpione innamorato è appassionato e geloso, ma allo stesso tempo leale e premuroso. Quando è felice, fa sentire il suo partner la persona più importante del pianeta.

Come sono gli Scorpione in amore?

Lo Scorpione innamorato diventa estremamente aggressivo quando qualcuno cerca di invadere la sfera del suo amore. Per il prescelto è l'esatto contrario: è pronto a trascorrere tutto il suo tempo libero nelle vicinanze del partner, fare regali costosi, condividere le esperienze più intime e le idee folli.

Per i rappresentanti di questo segno, l'amore diventa una musa divina. Lo Scorpione è in grado di riflettere brillantemente le sue esperienze nelle arti visive, nella poesia, nella musica. Ama gli spettacoli teatrali e la sua storia d'amore può trasformarsi in un melodramma sentimentale. Per natura, lo Scorpione è riservato e non divulga mai i suoi segreti e quelli degli altri. Una persona amata può tranquillamente affidargli il suo segreto più intimo.

È così intuitivo che può facilmente indovinare i pensieri degli altri. Questa capacità è potenziata quando le persone vivono insieme per molto tempo. A volte lo Scorpione sa cosa vuole dire una persona ancor prima che apra bocca.

Svantaggi di un partner Scorpione

* Potenza. Gli Scorpioni sono leader naturali che amano dominare le relazioni. Questo è ciò che li fa sentire più a loro agio e al sicuro. Ironia della sorte, la necessità di controllo è la loro forza e debolezza. Da un lato, consente loro di ottenere molto. Dall’altro, può portare a continue lotte di potere nelle relazioni personali. Quando necessario, gli Scorpioni ricorrono a tutti i tipi di manipolazione per assicurarsi di aver raggiunto il loro obiettivo e per mantenere il controllo della situazione. Anche se dicono che stanno cedendo le redini, in realtà non è così.

Gli Scorpioni sono leader naturali che amano dominare le relazioni. Questo è ciò che li fa sentire più a loro agio e al sicuro. Ironia della sorte, la necessità di controllo è la loro forza e debolezza. Da un lato, consente loro di ottenere molto. Dall’altro, può portare a continue lotte di potere nelle relazioni personali. Quando necessario, gli Scorpioni ricorrono a tutti i tipi di manipolazione per assicurarsi di aver raggiunto il loro obiettivo e per mantenere il controllo della situazione. Anche se dicono che stanno cedendo le redini, in realtà non è così. * Natura esplosiva. Fai attenzione a non far arrabbiare uno Scorpione. Quando si infuria, assomiglia ai terremoti di magnitudo 9 della scala Richter. Quando gli Scorpioni si arrabbiano, mostrano tutti i lati oscuri della loro anima che di solito si nascondono nel profondo.

Fai attenzione a non far arrabbiare uno Scorpione. Quando si infuria, assomiglia ai terremoti di magnitudo 9 della scala Richter. Quando gli Scorpioni si arrabbiano, mostrano tutti i lati oscuri della loro anima che di solito si nascondono nel profondo. * In una relazione non ci sono mezze misure. Ama con una passione feroce e odia con potere distruttivo. Il passaggio da una sensazione all'altra può avvenire all'istante. Lo Scorpione è sempre a un passo tra l'amore e l'odio.

Ama con una passione feroce e odia con potere distruttivo. Il passaggio da una sensazione all'altra può avvenire all'istante. Lo Scorpione è sempre a un passo tra l'amore e l'odio. * Gelosia eccessiva. I rappresentanti di questo segno non sanno perdonare i tradimenti. Sono in grado di essere gelosi anche degli ex compagni del partner. La morbosa gelosia dello Scorpione può portare a una vendetta crudele e spietata. Lui stesso, molto probabilmente, brucerà semplicemente il ponte delle relazioni, ma non tradirà il suo prescelto.

I rappresentanti di questo segno non sanno perdonare i tradimenti. Sono in grado di essere gelosi anche degli ex compagni del partner. La morbosa gelosia dello Scorpione può portare a una vendetta crudele e spietata. Lui stesso, molto probabilmente, brucerà semplicemente il ponte delle relazioni, ma non tradirà il suo prescelto. * Indecifrabile. I partner dello Scorpione dovrebbero essere consapevoli che è introverso per natura. Non è incline a fidarsi delle persone, quindi è molto difficile indovinare le sue vere intenzioni. Protegge fermamente il suo spazio personale dagli intrusi. Lo Scorpione esteriormente chiuso si apre solo alle persone amate e agli amici fedeli. Non tollera interferenze nella sua vita personale. Può creare un segreto da qualsiasi piccola cosa solo perché questa è la sua vera essenza.

I partner dello Scorpione dovrebbero essere consapevoli che è introverso per natura. Non è incline a fidarsi delle persone, quindi è molto difficile indovinare le sue vere intenzioni. Protegge fermamente il suo spazio personale dagli intrusi. Lo Scorpione esteriormente chiuso si apre solo alle persone amate e agli amici fedeli. Non tollera interferenze nella sua vita personale. Può creare un segreto da qualsiasi piccola cosa solo perché questa è la sua vera essenza. * Egoismo. Ahimè, lo Scorpione pensa principalmente a se stesso. Ciò non significa che non sia capace di atti disinteressati, ma considera prima di tutto quali benefici riceverà da un gesto altruistico.

Oroscopo dell'anno 2022: ecco le previsioni su Amore, Salute, Lavoro e Fortuna Oroscopo anno 2022 Ariete Oroscopo anno 2022 Toro Oroscopo anno 2022 Gemelli Oroscopo anno 2022 Cancro Oroscopo anno 2022 Leone Oroscopo anno 2022 Vergine Oroscopo anno 2022 Bilancia Oroscopo anno 2022 Scorpione Oroscopo anno 2022 Sagittario Oroscopo anno 2022 Capricorno Oroscopo anno 2022 Acquario Oroscopo anno 2022 Pesci

Segni con i quali gli Scorpione sono perfettamente compatibili. Chi è la loro anima gemella?

Compatibilità e affinità dello Scorpione con Toro, Vergine, Capricorno

I rappresentanti degli elementi della Terra (Toro, Vergine, Capricorno) hanno la massima compatibilità con l’acquatico Scorpione. Lo Scorpione in unione con il Toro è una combinazione armoniosa di due energie compatibili. Entrambi cercano comfort, sicurezza e coerenza. La somiglianza è accresciuta dal fatto che Toro e Scorpione appartengono a un gruppo di segni i cui punti di forza sono stabilità e determinazione. Il genuino Toro calma le ossessioni e i sospetti dello Scorpione, mentre lo Scorpione stimola l'immaginazione e i sentimenti del suo partner.

Lo Scorpione ha bisogno dell'intrinseca lealtà e praticità della Vergine, e la Vergine è affascinata dal mistero del suo compagno. Lo Scorpione, che ama controllare quasi tutto, alla fine si affida a una Vergine devota per prendere decisioni importanti. Non è un'impresa facile per un segno così diffidente.

Scorpione e Capricorno condividono inclinazioni ambiziose. Insieme rappresentano una forza potente in grado di schiacciare qualsiasi ostacolo sulla loro strada. Entrambi i segni tendono ad essere cauti e impiegano un po' di tempo per sentirsi a proprio agio l'uno con l'altro.

Segni con cui gli Scorpione hanno compatibilità neutra

Compatibilità e affinità dello Scorpione con Cancro, Pesci e... Scorpione

Accanto ai segni dello stesso elemento, lo Scorpione si sente come un pesce nell'Acqua. In alleanza con Cancro e Pesci, non ha bisogno di indossare una maschera inavvicinabile per nascondere le corde spirituali segrete. Questa è la relazione più onesta e aperta di tutte le possibili combinazioni.

Pesci personifica una molla creativa forte per lo Scorpione che a sua volta diventa un mentore spirituale e un buon compagno per i Pesci sul sentiero della vita. La parentela degli elementi ha fornito loro grandi carte vincenti per creare un'unione di successo in amore e amicizia. I loro pensieri e desideri si sovrappongono, quindi è più facile per loro raggiungere i loro obiettivi in ​​coppia e non da soli.

È facile per Scorpione e Cancro sintonizzarsi sulla stessa lunghezza d'onda. Il Cancro accetterà volentieri il ruolo di primo piano del suo compagno. Grazie alla sua devozione, lo Scorpione dimenticherà gli attacchi di gelosia. Ai conoscenti può sembrare che la loro unione pacifica sia basata sull'amicizia o sull'abitudine. La compatibilità neutra consente a entrambi i partner di evitare il periodo di dipendenza, un test che non tutte le combinazioni astrologiche superano. Se l'amore si è raffreddato, i partner di queste coppie si separano senza risentimento o rimpianto, rimanendo spesso amici.

Scorpione-Scorpione: la relazione tra i due Scorpione è complicata dalla costante rivalità tra loro. Questo confronto inconciliabile dà origine a molti problemi: sfiducia, gelosia e litigi. La parità può essere raggiunta solo ispirando gli Scorpioni con un progetto congiunto, quindi la loro alleanza è più produttiva nell'area degli affari.

I segni con cui gli Scorpione fanno fatica ad andare d'accordo

Compatibilità dello Scorpione con Ariete, Leone e Sagittario, Gemelli, Bilancia, Acquario

Per lo Scorpione, i segni sotto gli auspici degli elementi del Fuoco (Ariete, Leone e Sagittario) e dell'Aria (Gemelli, Bilancia, Acquario) hanno inizialmente una bassa compatibilità . A causa della forte emotività dello Scorpione, una tale relazione è più dolorosa per lui che per i suoi compagni.

In tali combinazioni, uno Scorpione sospettoso si trova in una posizione completamente inaccettabile. Il suo comportamento attendista e talvolta difensivo infastidisce i rappresentanti estroversi degli elementi Fuoco e Aria. Un uragano di disordini e conflitti può cominciare a travolgerli, inarididendo la fiducia reciproca. La riluttanza dei partner a sottomettersi alla natura dittatoriale e gelosa dello Scorpione peggiora ancora di più la situazione.

Secondo Artemide, i segni di fuoco sono in grado di solleticare i nervi dello Scorpione, soddisfacendolo solo come una fugace storia d'amore tempestosa. La più controversa è l’unione Scorpione-Leone. Trovano difficile soddisfare i bisogni dell'altro; il primo pretende rispetto e apprezzamento, il secondo adorazione e lode costanti. Né Leone né Scorpione cederanno alla loro superiorità, è meglio per loro cercare segni più compiacenti.

Per i rappresentanti dell'Aria, lo Scorpione è una personalità emotivamente complessa. La loro area preferita è l'esplorazione intellettuale, non i sentimenti furiosi. Le esperienze dello Scorpione sembreranno assurde a Gemelli, Bilancia e Acquario, e i suoi impulsi emotivi non incontreranno la loro comprensione.

© Riproduzione riservata