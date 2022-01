Oroscopo: qual è la compatibilità del Cancro in amore con tutti i segni. Affinità di coppia

Qual è la compatibilità del Cancro con gli altri segni zodiacali secondo Artemide? E l'affinità di coppia con tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci?

I Cancro sono anime sensibili e sentimentali che bramano conforto e tranquillità nel cuore della famiglia. Cercano qualcuno a cui affidare completamente il loro cuore tenero e vulnerabile. Questo segno ha bisogno di un partner premuroso e affidabile con cui costruire un nido accogliente. Sogna di trovare vicinanza spirituale, sostegno e sicurezza, e non cadere sotto una burrascosa cascata di passioni.

Le caratteristiche del Cancro

Segno cardinale d'acqua, il Cancro è associato alla famiglia e alla casa. Idealmente, la sua casa dovrebbe essere una fortezza in cui si sente protetto dalle tempeste della vita. Senza un forte retroterra familiare, è difficile per lui raggiungere obiettivi ambiziosi.

Le relazioni del Cancro sono chiaramente condizionate dall'influenza della Luna, che provoca frequenti sbalzi d'umore e instabilità emotiva. Sotto la sua influenza, il Cancro è sopraffatto da ondate di sentimenti.

Com'è il Cancro in amore?

In amore, il tipico Cancro è caratterizzato da affettuoso, romantico, comprensivo, leale e premuroso. Quando è sicuro della reciprocità, si dissolve completamente nella persona amata. Può essere difficile per il prescelto indovinare i suoi sentimenti. Questa natura si distingue per segretezza e sospetto, soprattutto in relazione alle nuove conoscenze. Non aspettatevi da lui tempestose assicurazioni d'amore e serenate sotto la finestra. Cercate di capire i suoi sottili suggerimenti e indizi...

Come si comporta il Cancro nelle relazioni?

Il cancro innamorato ha molte qualità che suscitano ammirazione: devozione, prudenza, sensualità, sentimento. È un ascoltatore attento e un conversatore delicato, pronto ad aiutare con premurosi consigli. E non solo consigli: se qualcuno è sprofondato nell'anima del Cancro, offrirà il suo aiuto per risolvere anche i piccoli problemi quotidiani.

Non è così facile guadagnarsi il suo favore, ma se hai conquistato la fiducia del Cancro, puoi contare su di lui al 100%. È molto legato a una persona amata. Sia l'uomo che la donna Cancro sono capaci di grandi sacrifici per amore.

Anche se la barca dell'amore sta perdendo, il Cancro preferisce non notarlo. Si aggrapperà a una relazione senza speranza per molto tempo, pensando che tutto funzionerà da solo. Gli ci vorrà molto tempo per lasciare andare un partner che non lo ama più.

Quando l'amore fallisce, cerca conforto nella solitudine. Proprio come il cancro si ritira all'indietro, una persona nata sotto questo segno si ritira davanti ai drammi del cuore. In questi casi, si trasforma in un vero “granchio” eremita. Il Cancro deluso in amore è incline alla depressione e alla dipendenza.

Svantaggi di un partner Cancro

* Capricciosità e vulnerabilità. I Cancro sono aderenti al ricatto emotivo. Hanno sempre le lacrime pronte e il tragico sorriso di Pierrot. Cercano di ottenere ciò che vogliono evocando pietà e compassione nel loro partner. Se questo comportamento diventa una tattica costante, potrebbe apparire un gioco scorretto.

I Cancro sono aderenti al ricatto emotivo. Hanno sempre le lacrime pronte e il tragico sorriso di Pierrot. Cercano di ottenere ciò che vogliono evocando pietà e compassione nel loro partner. Se questo comportamento diventa una tattica costante, potrebbe apparire un gioco scorretto. * Depressione. I Cancro sono pessimisti per natura e i loro sbalzi d'umore sono abbastanza imprevedibili. Scontro, nervosismo e atteggiamenti negativi non favoriscono una relazione serena. Sono in grado di sopraffare il loro partner, soprattutto se non ha un carattere sicuro e allegro.

I Cancro sono pessimisti per natura e i loro sbalzi d'umore sono abbastanza imprevedibili. Scontro, nervosismo e atteggiamenti negativi non favoriscono una relazione serena. Sono in grado di sopraffare il loro partner, soprattutto se non ha un carattere sicuro e allegro. * Tenacia. Essendosi attaccato al suo compagno, il Cancro lo terrà tra le sue chele fino all'ultimo. Lasciare andare una persona cara per lui significa separarsi da un supporto affidabile, uno stile di vita consolidato e molte cose familiari. Contrariamente agli argomenti della ragione, il Cancro si aggrapperà al suo partner, senza fretta di trasferirlo nella categoria degli "ex".

Essendosi attaccato al suo compagno, il Cancro lo terrà tra le sue chele fino all'ultimo. Lasciare andare una persona cara per lui significa separarsi da un supporto affidabile, uno stile di vita consolidato e molte cose familiari. Contrariamente agli argomenti della ragione, il Cancro si aggrapperà al suo partner, senza fretta di trasferirlo nella categoria degli "ex". * Vulnerabilità. I rappresentanti di questo segno sono in grado di offendersi per qualsiasi piccola cosa. Una parola pronunciata con noncuranza, una situazione ambigua provocano in loro una tempesta emotiva. La natura troppo emotiva del Cancro crea un'atmosfera ansiosa nella relazione, spingendo il partner a fare attenzione nella gestione. Non cercate di criticare il Cancro: anche se i rimproveri sono costruttivi, saranno percepiti in modo inadeguato.

I rappresentanti di questo segno sono in grado di offendersi per qualsiasi piccola cosa. Una parola pronunciata con noncuranza, una situazione ambigua provocano in loro una tempesta emotiva. La natura troppo emotiva del Cancro crea un'atmosfera ansiosa nella relazione, spingendo il partner a fare attenzione nella gestione. Non cercate di criticare il Cancro: anche se i rimproveri sono costruttivi, saranno percepiti in modo inadeguato. * Sospetto. Le persone nate sotto la costellazione del Cancro tendono a dubitare dell'onestà delle intenzioni degli altri. Hanno una paura inconscia di essere ingannati, quindi sono sempre sul chi vive.

Le persone nate sotto la costellazione del Cancro tendono a dubitare dell'onestà delle intenzioni degli altri. Hanno una paura inconscia di essere ingannati, quindi sono sempre sul chi vive. * Distacco. Nei momenti di stress emotivo, i Cancro tendono a chiudersi in se stessi. Tirare fuori un recluso chiuso nel proprio guscio può essere difficile e un tentativo fallito può portare a un isolamento ancora maggiore. Se stai uscendo con un Cancro e ha smesso di comunicare per un po', non affrettarti a trarre conclusioni: aspetta solo che finisca il periodo di isolamento.

Oroscopo dell'anno 2022: ecco le previsioni su Amore, Salute, Lavoro e Fortuna Oroscopo anno 2022 Ariete Oroscopo anno 2022 Toro Oroscopo anno 2022 Gemelli Oroscopo anno 2022 Cancro Oroscopo anno 2022 Leone Oroscopo anno 2022 Vergine Oroscopo anno 2022 Bilancia Oroscopo anno 2022 Scorpione Oroscopo anno 2022 Sagittario Oroscopo anno 2022 Capricorno Oroscopo anno 2022 Acquario Oroscopo anno 2022 Pesci

Segni con i quali il Cancro è perfettamente compatibile. Chi è la loro anima gemella?

Compatibilità e affinità del Cancro con Toro, Vergine, Capricorno

Il Cancro raggiunge la massima armonia con i segni sotto il controllo degli elementi della Terra (Toro, Vergine, Capricorno). L'acqua nutre la terra in modo che possa far crescere frutti dai semi per raggiungere il suo pieno potenziale. È nella combinazione di questi due elementi che nasce la vita sul nostro pianeta.

I segni della Terra assorbono la tenerezza vivificante del Cancro, mentre il Cancro scopre che l'affidabilità della terra stabilizza e lenisce. Cancro e Toro sono uniti da un reciproco desiderio di sicurezza in una relazione d'amore. Entrambi fanno tesoro dei valori tradizionali e spesso diventano una famiglia esemplare a cui aspirano altri segni. La loro casa può diventare uno spazio ospitale, un centro di ritrovo per familiari e vecchi amici.

Se credi che i matrimoni siano fatti in paradiso, allora l'unione Cancro-Vergine ne è una vera conferma. La loro relazione potrebbe svilupparsi lentamente, ma nel tempo il legame si rafforzerà. Qual è il segreto di questa coppia? Con la sua mente analitica perspicace, la Vergine può risolvere le esperienze emotive del Cancro. Accanto a un partner così ragionevole, inizia a sviluppare i suoi talenti e a lavorare sulle proprie carenze.

Nell'unione Cancro-Capricorno, tutto non è così semplice. Ciò è dovuto al fatto che questi segni sono antagonisti, nel cerchio zodiacale si trovano l'uno di fronte all'altro. L'opposto astrologico si realizza in due modi. Per le giovani coppie che non sono inclini ad analizzare le relazioni, può portare a malintesi. I partner adulti sono in grado di rilevare tratti attraenti in un compagno che a loro stessi mancano.

Segni con cui il Cancro ha compatibilità neutra

Compatibilità e affinità del Cancro con Pesci, Scorpione e... Cancro

È più facile per un Cancro incredulo e sospettoso entrare in contatto con i segni del suo elemento. Sono i rappresentanti dell'acqua (Pesci e Scorpione) che sono naturalmente compatibili con lui.

La relazione tra Cancro e Pesci è alimentata dalla fantasia mentre entrambi capiscono come navigare nelle acque emotive dell'altro.

La sicurezza interiore del Cancro è un rifugio sicuro per i Pesci irrequieti. La cosa principale per una coppia del genere non è immergersi troppo in profondità nell'oceano dei sentimenti.

In coppia con lo Scorpione, il Cancro si sente sicuro, perché sa che c'è una forte personalità dietro di lui. Da parte sua, il Cancro riesce a intuire gli stati d’animo dello Scorpione e ha un effetto calmante su di lui.

L'unione Cancro-Cancro è governata dalla Luna, che è responsabile degli alti e bassi emotivi. Più a lungo stanno insieme, minore diventa l'ampiezza di questo squilibrio. Idealmente, nel tempo, possono raggiungere un rapporto di parità. In questa alleanza, entrambe le parti si capiscono perfettamente e possono diventare interdipendenti. Nessuno capirà il Cancro meglio di un altro Cancro ... e questo aspetto è estremamente importante per loro.

Non importa quanto sia piacevole il tandem di elementi correlati, spesso diventa troppo banale. Gli elementi neutri si dissolvono semplicemente l'uno nell'altro senza generare nulla di nuovo. Non hanno la chimica esplosiva dell'amore. Nonostante l'intuitiva prevedibilità delle relazioni del Cancro con i suoi “parenti” dell’elemento Acqua, non c'è alcuna prospettiva di sviluppo. Tali legami si formano naturalmente come si disintegrano.

I segni con cui il Cancro fa fatica ad andare d'accordo

Compatibilità e affinità del Cancro con Ariete, Leone, Sagittario, Gemelli, Bilancia, Acquario

Compatibilità inizialmente sfavorevole con i segni del Cancro nell'elemento Fuoco (Ariete, Leone, Sagittario) e Aria (Gemelli, Bilancia, Acquario). La combinazione di elementi di fuoco e acqua è considerata la più problematica in astrologia. Questo non è difficile da capire, perché l'acqua estingue il fuoco senza entrare in alcuna interazione con esso. La relazione del Cancro con i segni di fuoco è complicata da disaccordi su questioni chiave. Il pessimismo e il risentimento del Cancro entrano in conflitto con le aspirazioni positive dei partner.

L'instancabile e avventuroso Ariete, il vanitoso e arrogante Leone e l’atteggiamento critico del Sagittario irriteranno l'ipersensibile Cancro. All'inizio della conoscenza, le relazioni in tali coppie possono essere mantenute a causa dell'attrazione degli opposti, ma gradualmente si inizierà ad accumulare un carico di risentimenti, che alla fine diventerà un peso insopportabile.

Proprio come il fuoco, l'aria è soffocata dalle esplosioni emotive ribollenti del Cancro. I rappresentanti dell'aria non possono dargli la cosa principale che sogna: protezione e sicurezza. Gemelli, Bilancia e Acquario lottano per raggiungere distanze nuove e sconosciute, una relazione con il prudente Cancro li incatenerà e li appesantirà. Artemide raccomanda di non dimenticare che la compatibilità sfavorevole non significa un'impossibilità assoluta di costruire relazioni. Si descrive solo in che modo si svilupperanno gli eventi senza l'intervento della volontà personale dei partner.

© Riproduzione riservata