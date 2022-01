Oroscopo 2022, ecco le previsioni nell’Anno della Tigre d’acqua per Amore, Salute e Lavoro.

Il simbolo del nuovo anno 2022 secondo il calendario orientale è la Tigre d'acqua. Per questo si ritiene che sarà un anno luminoso e ricco di eventi, anche imprevisti.

Artemide avverte coloro che intendono sposarsi nel 2022: per tutto gennaio, Venere sarà retrograda - e questo è un momento sfavorevole per il passaggio delle relazioni a un nuovo livello. Rimanda gli affari personali a un altro mese dell'anno.

ARIETE

Il nuovo anno sarà uno dei più fortunati per molti rappresentanti del segno dell'Ariete. All'inizio del 2022, avrai un forte desiderio di mettere tutto da parte e riposarti. È tempo di fare il pieno di nuova energia. Scegli luoghi poco affollati per le tue vacanze: un'isola, una città costiera in riva al mare o un cottage estivo circondato dalla foresta. Esprimi i tuoi desideri più sfrenati ad aprile. Ci sono tutte le possibilità perché si avverino.

L'Ariete dovrebbe attendere eventi significativi da maggio, quando Giove (il pianeta della fortuna) entrerà nel tuo segno. Questo evento ti darà nuove opportunità. Crescita e prosperità sono dietro l'angolo.

Preparati: potresti ottenere una promozione o cambiare lavoro. Inoltre, molti Ariete cresceranno spiritualmente nel 2022 e troveranno l'amore. Questo è un buon anno per considerare di trasferirti in un’altra casa o città.

TORO

Per la maggior parte dei Toro, il 2022 è caratterizzato da cambiamenti e singolari coincidenze. Ciò è dovuto a due eclissi nel tuo segno e anche al nodo karmico lunare, che entra nel segno del Toro a gennaio e ci resterà per un anno e mezzo. L'Anno della Tigre porterà molte sorprese incredibili, sia piacevoli sia sgradevoli. Tuttavia, alla fine, tutto andrà bene, nel modo migliore per te.

In particolare, sarà facile andare d'accordo con le relazioni. La cerchia dei tuoi amici si espanderà in modo significativo e nella vita appariranno nuove persone affidabili che la pensano allo stesso modo. Inoltre, nel 2022, il Toro può non solo trovare un buon partner commerciale, ma anche sposarsi con successo o divorziare "con profitto".

Le stelle consigliano di non aver paura del telelavoro. Ti porterà buoni risultati e buoni guadagni, sia quando gestisci la tua attività che come dipendente.

GEMELLI

I rappresentanti di questo segno zodiacale diventeranno le vere stelle del 2022: avranno il maggior numero di cambiamenti nella vita. L'Anno della Tigre d'acqua sarà uno dei più memorabili. In effetti, nel 2022, molti Gemelli avanzeranno in modo significativo nella carriera e cambieranno il loro status. Nell'Anno della Tigre è possibile trasferirsi in un nuovo luogo di residenza in paesi lontani a causa di un cambio di lavoro o per gli studi. Questo fa prevedere anche un possibile acquisto immobiliare. Inoltre, c'è un'alta probabilità di matrimonio e… gravidanza.

L'Anno della Tigre sarà per i Gemelli sotto il segno dell'autorealizzazione, della ricerca di sé, della crescita spirituale e della preoccupazione per la loro salute. Molti cambieranno lavoro e regime alimentare, abbandoneranno le cattive abitudini e inizieranno a dedicare più tempo alla cura di se stessi. I Gemelli dovrebbero concentrarsi a mettere in atto le proprie potenzialità. Quindi, le stelle consigliano ai rappresentanti di questo segno da dicembre 2021 a fine gennaio di concentrarsi sul lavoro e di mettere per un po’ in secondo piano loro vita personale.

CANCRO

Il nuovo anno per i Cancro brillerà di colori vivaci. Nel 2022 si concentreranno sulla propria creatività e sulla voglia di aprirsi agli altri. I Cancro conosceranno nuovi amici e avranno l’opportunità di incontrare il loro amore, se questo non è ancora accaduto.

Se ascolti te stesso, la vita ribollirà e andrà avanti come un orologio. L'Anno della Tigre d'acqua è uno dei migliori per andare a studiare all’estero o iniziare a condividere le tue conoscenze con qualcuno. Le stelle suggeriscono che è tempo di attivarsi per coloro che sognavano di aprire un blog o scrivere un libro. Se hai una tale opportunità, assicurati di riposarti in estate in un luogo che desideri visitare da molto tempo: questo ripristinerà le tue forze e darà un nuovo slancio alla vita.

A proposito, il pianeta dell'amore Venere sarà per 4 mesi nel segno del Cancro, e ciò si manifesterà con il successo nella tua vita personale, così come nel campo della finanza. Puoi cambiare status sociale, così come incontrare un'anima gemella. Potrebbero esserci altri cambiamenti: la notizia di una gravidanza o la scoperta di un nuovo un hobby che si trasformerà in una buona fonte di reddito.

LEONE

Molti Leone diventeranno dei veri talenti nel 2022. Cambieranno il loro status e le loro carriere e qualcuno risolverà anche i problemi immobiliari. Ma l'obiettivo principale è ancora il lavoro. I Leone vorranno sbarazzarsi delle attività di routine e molti alla fine decideranno di aprire una propria attività. I rappresentanti di questo segno hanno abbastanza talento, forza ed energia per tali risultati. Inoltre, il tuo reddito può aumentare grazie al tuo partner o ai tuoi genitori. In ogni caso, la situazione finanziaria migliorerà.

Nell'Anno della Tigre, i Leone avranno un intuito particolarmente sviluppato. Pertanto, nel comunicare con gli altri, lasciati guidare dalle tue prime impressioni: saranno le più corrette. Dovresti anche stare attento con gli acquisti di oggetti molto costosi. I Leone amano vestirsi in grande stile. Tuttavia, prima di comprare qualcosa o chiedere un prestito, pensa attentamente alla possibilità di ripagarlo in un secondo momento.

VERGINE

L'Anno della Tigre riserverà ai Vergine una grande opportunità di stabilire relazioni sincere. Per i rappresentanti di questo segno sarà l’anno giusto per sposarsi o dare alla luce un bambino. A proposito, le stelle indicano anche un possibile divorzio. Se ci stai pensando da molto tempo, sarai in grado di farlo senza grandi conseguenze psicologiche. Inoltre, in questo caso, non dovresti preoccuparti che di rimanere senza un partner per molto tempo. Molto presto arriverà una proposta seria che cambierà la tua vita.

Per la Vergine, nel 2022 sarà congeniale iniziare qualcosa di nuovo, firmare contratti e accordi: che si tratti di un'attività in proprio o di un cambio di datore di lavoro.

Molti Vergine prenderanno finalmente sul serio la salute e miglioreranno la loro situazione finanziaria. L'anno della Tigre da'Acqua è pieno di opportunità, quindi molti dei sogni di vecchia data della Vergine si avvereranno in modi inaspettati.

BILANCIA

Nel 2022,la Bilancia dovrà guardare alla propria situazione finanziaria in modo diverso. Molti rappresentanti di questo segno finalmente "apriranno gli occhi" e potranno raggiungere un nuovo livello finanziario. C'è molto lavoro attivo da fare.

Inoltre, l'Anno della Tigre d'Acqua è favorevole alle collaborazioni e alle buone relazioni che possono portare al matrimonio. La seconda metà dell'anno è la più adatta per questo. Ma all'inizio del 2022, sarai in grado di impegnarti attivamente alla ricerca di comfort nella tua abitazione, alla ristrutturazione o persino al trasloco. Se hai sognato a lungo di avere un animale domestico, è ora di portare il tuo amico peloso in casa. Le stelle avvertono che in estate e in autunno è possibile un cambiamento nella composizione della famiglia. Questa può essere la partenza dei propri cari o una piacevole gravidanza. A proposito, è molto favorevole per la Bilancia visitare spesso i luoghi in cui si è nati o dove si è trascorsa l’infanzia. Questo ti riempirà di energia e forza per tutto l'anno.

SCORPIONE

L'Anno della Tigre d'Acqua sarà un punto di svolta per molti rappresentanti di questo segno. Dopotutto, fino a quattro eclissi influenzeranno lo Scorpione. Pertanto, il compito principale per te quest'anno è rimanere ottimista e calmo in ogni situazione. Vale la pena ricordare che tutto è nelle tue mani e qualsiasi problema può essere risolto. Questo vale per l'amore, il lavoro e le relazioni con le persone in generale. Aspettati di esercitare la forza di volontà nel 2022, ma ti aiuterà solo a guadagnare fiducia.

L'Anno della Tigre d'Acqua ha preparato una piacevole sorpresa per gli Scorpioni. Passione, amore e creatività ti aspettano. Può essere un'avventura romantica - quando voli sulle ali della felicità. È anche possibile padroneggiare un'attività preferita che hai creato tu stesso. Ti porterà non solo piacere, ma anche un buon profitto. Lanciati nel vortice degli eventi con più audacia.

SAGITTARIO

Nel nuovo anno, molti Sagittario sostituiranno la loro noiosa routine e gli impegni quotidiani con qualcosa di inaspettato ma attraente. Le stelle prevedono il trasferimento anche per i più conservatori di questo segno. Inoltre, il nuovo luogo di residenza potrebbe anche trovarsi in un altro paese.

Apri un'attività, cambia lavoro o sentiti libero di fluttuare liberamente: per questo hai un anno intero. Il Sagittario, inoltre, dovrebbe prepararsi a un cambiamento radicale nella propria cerchia sociale, e questo è solo per il meglio. È anche consigliabile nel nuovo anno fare sport, cambiare la dieta e liberarsi delle cattive abitudini. Presta più attenzione alla tua famiglia: la relazione migliorerà.

CAPRICORNO

Nel nuovo anno, i Capricorno, come sempre, saranno concentrati sul lavoro. Devi mostrare responsabilità e adempiere a molte responsabilità diverse. Nella seconda metà del 2022, la vita brillerà di nuovi colori. Assaggerai i soldi. È del tutto possibile ricevere un'eredità inaspettata, avviare un'attività di successo o salire la scala della carriera. I Capricorno hanno tutte le opportunità per ottenere la libertà finanziaria. Questo evento cambierà radicalmente la tua vita. L'anno della tigre dell'acqua sarà molto attivo, avrai bisogno di molta forza, quindi non dimenticare il riposo.

Inoltre, le stelle ti consigliano di seguire un allenamento. Che si tratti di corsi di lingua straniera o di qualche tipo di abilità applicata. Più di una volta nel nuovo anno, sentirai quanto ti saranno utili queste abilità.

ACQUARIO

Nel 2022, al centro dei pensieri dell'Acquario ci saranno la famiglia e la casa. Inoltre, molti rappresentanti di questo segno cambieranno lavoro o addirittura carriera. Avrai molte nuove idee e, soprattutto, opportunità per la realizzazione dei tuoi obiettivi. Butta via tutti i dubbi e non preoccuparti invano: le tue condizioni di vita cambieranno in meglio.

Nella prima metà dell'anno si assisterà ad un graduale aumento degli utili. Molti Acquario decidono di avviare un'attività in proprio o investire. Tutti gli sforzi profusi in questo saranno pienamente ripagati.

Tuttavia, ancora più importante per l'Acquario quest'anno sarà il tema dei cambiamenti familiari e del trasferimento. I rappresentanti di questo segno dovranno diventare più responsabili. Non aspettarti di “cambiare” a causa delle circostanze esterne; devi essere tu stesso artefice del tuo cambiamento. Preparati per il matrimonio, per avere figli e per il fatto che ti sposterai da un posto all'altro durante tutto l'anno. È possibile vivere in più case contemporaneamente.

PESCI

Il prossimo anno per i Pesci sarà uno dei più felici. A metà maggio, il pianeta della fortuna, Giove, entrerà nel tuo segno fino alla fine di luglio. Questo periodo diventerà il più significativo, i suoi eventi dovrebbero essere guardati con attenzione. Questo è un momento fatidico in cui i rappresentanti dei Pesci troveranno la loro vocazione. E potrebbe sorprenderti molto. Una collaborazione di successo si tradurrà in una nuova direzione di carriera e una conoscenza accidentale può concludersi con il matrimonio. La maggior parte dei Pesci vorrà lasciare la sua solita “confort zone” e capire dove sarà meglio andare.

Per la seconda metà dell'anno è prevista una crescita dei ricavi. Ciò è facilitato da Giove, che è entrato nel segno dei Pesci. Otterrai un riconoscimento pubblico. Alcuni Pesci possono persino contare su qualcuno che investa nel loro progetto. Non è difficile ottenere ciò che hai pianificato: buoni alleati ti aiuteranno con le idee o gli strumenti necessari.

La tua salute sarà ottima, avrai abbastanza forza per tutto ciò che hai pianificato. Entro la fine dell'anno, sono possibili notizie di gravidanza.

