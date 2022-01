Oroscopo di oggi 7 gennaio 2022 - Barbanera

Oroscopo di oggi 7 gennaio 2022: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni. Venerdì 7 gennaio

Oroscopo di oggi 7 gennaio

Ariete. 21/3 – 20/4

Se siete single e se la situazione affettiva vi sembra insoddisfacente, non rassegnatevi, guardatevi intorno e cogliete le migliori occasioni che si presentano. Dimostrerete la vostra apertura mentale, lasciando la possibilità a un familiare di fare scelte in libertà.

Toro. 21/4 – 20/5

Più riuscirete ad essere costanti e disponibili, più guadagnerete punti agli occhi di una persona che vi sta facendo battere forte il cuore. Potrebbero venirvi incontro delle opportunità impreviste o verificarsi dei piccoli colpi di fortuna.

Gemelli. 21/5 – 21/6

A causa della Luna ostile di oggi, verrete messi alla prova da un vostro caro. Non date peso eccessivo a parole che in realtà non hanno intenzioni aggressive. Piccole contrarietà spunteranno da ogni dove, ma saprete tenerle sotto controllo nel modo migliore.

Cancro. 22/6 – 22/7

Operate i cambiamenti che desiderate, anche se questo può significare entrare in rotta di collisione con un parente che non la pensa come voi. Con Giove amico, alle nuove esperienze si assoceranno anche nuovi interessi e nuove consuetudini.

Leone. 23/7 – 23/8

Piccole incomprensioni con il partner. Uno vorrà andare incontro a nuove esperienze e nuovi traguardi, l’altro glielo vorrà impedire. Non fate gli offesi, se la persona che amate non è sempre pronta a esaudire ogni vostro desiderio.

Vergine. 24/8 – 22/9

Giove in opposizione spingerà molti di voi a non esercitare alcun controllo nei confronti dell’alimentazione, che sarà troppo abbondante. Non aspettatevi un grande aiuto da persone o circostanze. Prudenza nella gestione dell’economia.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Siete legati a doppio filo alle vostre abitudini. Quando vi deciderete a introdurre nella vostra vita qualche novità, vi sentirete rinascere. Allentando l’inquietudine e dando più spazio ad attività ricreative, l’acutezza mentale ne guadagnerà.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Mettete in risalto le vostre risorse. Se vi occupate di comunicazione, con Mercurio avverso, faticherete un po’ ad affermare le vostre idee. Ma grazie ai toni brillanti della Luna in Pesci, riceverete conferme riguardo capacità e competenze professionali.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Non potete, oggi, dare la colpa alla Luna in Pesci, se il copione è sempre lo stesso e bisticciate con un familiare ogni volta per la stessa ragione! La Luna è quadrata a Marte: spenderete le vostre energie in diverse attività. Occhio all’eccesso di stress.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Con il cielo colmo di astri favorevoli, nel lavoro di squadra sarete impareggiabili. Farete felicemente vostro il detto: “L’unione fa la forza”. Saprete condurre in porto le attività che vi interessano, con senso critico e anche apertura mentale.

Acquario. 21/1 – 19/2

Grazie a Marte e Saturno, realizzerete dei miracoli di efficienza. Nei progetti, buona la visione d’insieme, perfetto il controllo dei particolari. Saturno è nel segno: non permettete al partner di condizionarvi con richieste che sentite come opprimenti.

Pesci. 20/2 – 20/3

Oggi diverse stelle tifano per voi e vi spronano a dedicarvi a una bella idea che da tempo vi frulla in testa. La realizzerete senza ascoltare consigli altrui. Con Marte in Sagittario che vi pungola, dopo tanto impegno un po’ di stanchezza è più che naturale.

© Riproduzione riservata