Oroscopo di oggi 8 gennaio 2022 - Barbanera

Oroscopo di oggi 8 gennaio 2022: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni.

Oroscopo di oggi 8 gennaio

Ariete. 21/3 – 20/4

Grazie alla Luna in sestile a Mercurio, l’elasticità mentale vi permetterà di ottenere ottimi risultati in un lavoro intellettuale o nello studio. Con Marte amico, una ventata di passione era quello che vi ci voleva per rivitalizzare la relazione a due.

Toro. 21/4 – 20/5

Se siete in coppia, vivrete momenti intensi con la persona che amate. Siete soli? Guardate avanti con la mente libera da memorie dolorose. Avete in testa tante idee e progetti, e riuscirete a coinvolgere chi vi è accanto nella loro realizzazione.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Sarete indecisi, nella professione, se avviare o meno una collaborazione con un collega, perché non sarà facile armonizzare le vostre esigenze con le sue. Non preoccupatevi per qualche piccolo malessere. È solo un po’ di stanchezza dovuta a Marte ostile.

Cancro. 22/6 – 22/7

Con Plutone opposto, riflettete prima di entrare in confidenza con un superiore, dato che potrebbe influire negativamente sulla tranquillità della vostra attività. Anche i single più irriducibili sentiranno battere il cuore per un incontro che annullerà ogni timore.

Leone. 23/7 – 23/8

La Luna sorridente in Ariete vi faciliterà la giornata. L’umore sarà alto e vi guadagnerete un posto di rilievo tra soci e collaboratori. Non mettetevi in competizione con un carrierista, lasciatelo perdere e puntate su ciò in cui credete.

Vergine. 24/8 – 22/9

Per merito di Venere e Plutone complici, il vostro fascino funzionerà alla grande. È giunto il momento di impegnarvi seriamente e di fare scelte importanti. Potrete compiere cospicui passi avanti professionali, purché abbiate aspettative e strategie realistiche.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Siate cauti, non create malintesi con la persona che amate. Cercate di evitare incomprensioni e conflitti per futili motivi. Agite con empatia e tenerezza. Non perdete la calma ed esponete i vostri problemi a chi può aiutarvi. Non chiudetevi in voi stessi.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Mettete in risalto le vostre risorse. Se vi occupate di comunicazione, con Mercurio avverso, faticherete un po’ ad affermare le vostre idee. Ma grazie ai toni brillanti della Luna in Pesci, riceverete conferme riguardo capacità e competenze professionali.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Con la Luna e Marte che complottano a vostro favore, i rapporti in famiglia miglioreranno, grazie alla vostra intuizione ed empatia. Darete il meglio di voi. Decidetevi a fare una cernita tra ciò che per voi è importante e ciò che non lo è più. Siate drastici!

Capricorno. 22/12 – 20/1

Considerata la Luna avversa di oggi, sarete gentili con i vostri colleghi, ma anche fermi e decisi. Non permetterete loro di superare certi paletti. Questa Luna di traverso vi rende suscettibili? Per fortuna Marte e Giove vi aiuteranno a sdrammatizzare.

Acquario. 21/1 – 19/2

Con la Luna in sestile a Mercurio, accettate un invito, si rivelerà una fantastica occasione per allargare la cerchia di amici con gente interessante. Vi troverete bene in incontri nei quali sarete al centro dell’attenzione per il vostro estro e la comunicativa.

Pesci. 20/2 – 20/3

Se siete single, con Venere e Giove alleati, il momento è magico: se l’amore ancora non vi ha individuato, inizierete voi a mettervi sulle sue tracce. Giove è congiunto: vi attendono nuove occasioni e possibilità. In vista successi e riconoscimenti.

