Oroscopo, ecco i cinque segni non adatti alle relazioni serie e a lungo termine

Oroscopo dell'Amore

Mentre altri sognano un matrimonio e la tranquillità familiare, questi segni zodiacali preferiscono la libertà. Per alcuni le relazioni sono un ostacolo alla crescita professionale, mentre per altri “uno solo persona per tutta la vita” non basta. Artemide spiega perché i rappresentanti dei seguenti segni zodiacali non solo non cercano in genere di stingere legami solidi, ma, in linea di principio, non sono adatti a portare avanti relazioni serie e lungo termine.

Cancro

Il Cancro, specie per le rappresentanti femminili, è tra i segni più sensuali dello zodiaco. All'inizio di una relazione, i loro partner potrebbero pensare di avere estratto un biglietto fortunato. Ma, come dimostra la pratica, è troppo presto per rallegrarsi - sfortunatamente, la sfera amorosa dei Cancro è così grande che difficilmente sono pronti ad accontentarsi di un partner. E non si tratta di una natura frivola: le donne del Cancro, in particolare, sono attratte profondamente dagli uomini belli.

Gemelli

Gli uomini dei Gemini preferiscono avere una folla di fan. E anche se qualcuno riesce a trascinare il volubile Gemelli lungo il corridoio di una relazione, quest’ultimo non diventerà mai un pantofolaio, come, ad esempio, l'uomo Leone. Al contrario, un Gemelli sposato desidererà ancora di più l'attenzione del sesso opposto.

Bilancia

Le donne della Bilancia sono in costante dubbio anche in materia di amore. Possono tenere sulla graticola per molto tempo un partner che fa loro una proposta di matrimonio. Queste donne si sentono a loro agio in una relazione aperta. Si stancano presto della routine e della monotonia, anche se apparentemente tutto fila liscio in un rapporto. Questo comportamento è dovuto all'elemento Aria: come una brezza primaverile, la ragazza della Bilancia cambia umore, preferenze e... partner.

Sagittario

I rappresentanti del Sagittario, soprattutto gli uomini, non amano la routine: la loro vita dovrebbe essere piena di avventure continue, che spesso non si adattano a una vita familiare tranquilla e misurata. I rappresentanti di questo segno potrebbero rinviare a lungo il matrimonio, e anche quando si sposano sono sempre pronti a rompere per ritrovare la libertà. Nella vita familiare, i nati sotto gli auspici di un segno di Fuoco non cercano il comfort, e quindi non si preoccupano molto della loro casa, spesso trascorrono del tempo fuori, lontano dal coniuge e dai figli.

Scorpione

Gli Scorpione che sono dei veri e propri misteri, soprattutto le donne di questo segno: è difficile capirli, non è facile accontentarli ed è impossibile dimenticarli. E’ semplicemente molto difficile per gli Scorpione lasciare che una persona si avvicini, anche quella che gli piace davvero. Pertanto, Artemide consiglia a coloro che intendono condividere le loro vite con lo Scorpione, di essere pazienti, perché per conquistare la fiducia di questa persone (e delle donne in particolare), si deve lavorare sodo. Le donne Scorpione non sentono il bisogno di una famiglia

Leone

La donna Leone sente il bisogno di essere sempre sotto i riflettori, soprattutto sul piano della crescita professionale e della vita sociale. E, quindi, non è molto propensa da giovane a sposarsi e creare una famiglia. Una donna Leone non sarà interessata a un legame a lungo termine finché non realizzerà tutte le sue ambizioni legate al lavoro, e ne ha molte.

© Riproduzione riservata