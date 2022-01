Oroscopo di oggi 9 gennaio 2022 - Barbanera

Oroscopo di oggi 9 gennaio 2022: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni.

Oroscopo di oggi 9 gennaio

Ariete. 21/3 – 20/4

La Luna odierna prende a braccetto Saturno e Marte: farete fruttare la vostra inusuale creatività e ne trarrete anche grandi soddisfazioni. Con questa Luna al centro di diversi disegni planetari, sarete pieni di sprint, pimpanti come non mai.

Toro. 21/4 – 20/5

Non esasperate i toni e soprattutto non pretendete di cambiare l’amata dolce metà a vostro piacimento. Provate ad accettarla com’è! Sul lavoro via libera a iniziative particolari. Metterete a punto strategie estrose, originali, innovative.

Gemelli. 21/5 – 21/6

I battibecchi con il partner vi innervosiscono, perché amate la pace. Non chiudetevi nel silenzio, solo un franco dialogo risolverà tutto. Bisticci in famiglia per faccende in cui siete poco coinvolti. Provate comunque a fare da pacieri.

Cancro. 22/6 – 22/7

Giornata piuttosto turbolenta. Nella vostra attività, con la Luna ostile in Ariete, non ce la fate ad evitare certi intrighi, perciò diventerete inquieti e ansiosi. La Luna ostile di oggi vi rende scontrosi, invece dovrete cercare di prendere le cose per il verso giusto.

Leone. 23/7 – 23/8

Con la favorevole Luna nel segno dell’Ariete, sia in famiglia che sul lavoro riuscirete a far fronte magnificamente agli impegni presi in precedenza. Anche se un po’ taciturni, sarete apprezzati per la capacità di portare a termine i compiti assegnati.

Vergine. 24/8 – 22/9

Se siete single, nella cerchia delle amicizie c’è qualcuno che non aspetta altro che un vostro cenno per dichiararsi. Ve ne siete accorti? Guardatevi intorno! Aspettate tempi più propizi per alcune scelte finanziarie. Al momento è meglio cercare di limitare le spese.

Bilancia. 23/9 – 22/10

La Luna in Ariete è in vena di provocarvi qualche fastidio, soffiando sul fuoco delle divergenze esistenti fra voi e la persona che amate. Questa Luna per voi è un po’ dispettosa: vi farà sentire confusi e pronti a inalberarvi per un nonnulla.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Avete tutte le carte in regola per accedere a spazi lavorativi più creativi e gratificanti, ma dovrete essere disposti anche a qualche piccolo sacrificio. Non seguite il consiglio di colleghi che le trovano tutte pur di mettersi al centro dell’attenzione.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Grazie alla Luna in trigono a Marte, potrete chiarire un equivoco mettendo il partner nella condizione di spiegare le sue ragioni. Giove è contrario: non sprecate denaro in cose inutili. Occhio alle spese per inconvenienti evitabili.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Le stelle del vostro cielo faranno traballare un po’ i rapporti. I malintesi vi complicheranno la vita. Cercate di semplificarla con il dialogo e piccoli regali. Dopo le uscite straordinarie per via delle feste, Giove vi farà ristabilire un bilancio economico positivo.

Acquario. 21/1 – 19/2

Con la Luna in sestile a Saturno, sul lavoro, prima di intraprendere nuovi progetti, concludete quelli già avviati: potrebbero riservarvi delle sorprese. Marte vi donerà un’invidiabile dinamismo nel produrre, Saturno la concretezza per assicurarvi stabilità.

Pesci. 20/2 – 20/3

Sarete sensibili alla richiesta di aiuto di un amico. Per merito di Venere e Giove alleati, i vostri preziosi consigli renderanno la sua vita più serena. A volte basta veramente poco per aiutare una persona a rifiorire: una parola disinteressata, un gesto affettuoso.

