Oroscopo di oggi 11 gennaio 2022 - Barbanera

Oroscopo di oggi 11 gennaio 2022: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni.

Oroscopo di oggi 11 gennaio

Ariete. 21/3 – 20/4

Grazie al favore di Marte in Sagittario, gli incontri sentimentali sono favoriti. Buona probabilità di conoscere chi vi farà battere forte il cuore. Prima di criticare la condotta dei vostri colleghi, perché non pensate di cambiare e migliorare la vostra?

Toro. 21/4 – 20/5

Considerate le stelle di oggi, sul lavoro dovrete cercare di cavarvela da soli su diversi versanti. Non abbiate dubbi. Armandovi di pazienza, ce la farete! Venere in Capricorno vi farà sentire bene, belli ed energici. Il vostro charme aumenterà sempre più.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Con Marte opposto, forse vi sentirete un po’ demotivati e pigri, ma l’invito di un amico per un’uscita divertente riaccenderà la vostra energica vitalità. Questo Marte vi farà confrontare con persone molto decise. Non state però sempre sulla difensiva.

Cancro. 22/6 – 22/7

Rispetto allʼeconomia avrete le spalle coperte. Coglierete al volo le buone occasioni che vi verranno offerte per guadagnare di più. Contratti Plutone è in opposizione dal Capricorno: continua il periodo di emozioni forti e di passioni ardenti.

Leone. 23/7 – 23/8

A causa della Luna quadrata, alcune seccature metteranno alla prova la vostra tolleranza e intralceranno con qualche malinteso i rapporti con soci e superiori. Oggi il partner potrebbe essere particolarmente geloso, capriccioso e crearvi qualche contrarietà.

Vergine. 24/8 – 22/9

La Luna, Venere e Urano sono favorevoli, buona la lucidità mentale, ottima la cura dei dettagli. Non vi resta che tirarvi su le maniche e darvi da fare. Marte e Giove sono ostili, e non riuscite a concentrarvi? Sintonizzatevi su ritmi lavorativi più tranquilli.

Bilancia. 23/9 – 22/10.

Con Venere e Plutone avversi, un malinteso creerà agitazione mandando all’aria i progetti fatti con la persona amata, ma presto tutto verrà chiarito. Non deludete chi vi vuole bene: aiutando gli altri, anche solo con un consiglio, starete meglio anche voi.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Per colpa della Luna in Toro, il vostro sarà un umore ballerino ed evidenzierà una volubilità di desideri che complicherà la sintonia con la dolce metà. Giove non vi farà mettere in secondo piano da colleghi arrivisti e le vostre capacità saranno riconosciute.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Marte in quadratura a Nettuno vi farà vivere un momento di incertezza, ma con il dialogo e l’empatia, riuscirete a non prendere antipatiche cantonate. Mantenete i contatti con i vecchi amici, ma coltivate anche i nuovi legami con persone più anziane.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Nel vostro cielo il Sole e Nettuno si fondono in un abbraccio romantico e scintillante, e ne gioite stringendo calorosamente a voi il partner. L’amore procede al top, ma non appiattitevi sulla routine. Chi è solo non si lasci scappare incontri stuzzicanti.

Acquario. 21/1 – 19/2

Con la Luna nemica di Mercurio e Saturno, sarà difficile impegnarsi con la solita costanza e quando vi concederete una pausa, vi sentirete in colpa. Sul lavoro le limitazioni imposte vi saranno un po’ strette. Sintonizzate i vostri ritmi con quelli dei colleghi.

Pesci. 20/2 – 20/3

Servitevi dell’intuizione che, con il Sole sestile a Nettuno, sembra essere addirittura medianica, per conquistare la persona che vi ha fatto innamorare. Marte, lo scavezzacollo, è ancora contrario a Nettuno. Badate a non eccedere in impeto e ardore.

