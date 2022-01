Oroscopo di domani 12 gennaio 2022 - Barbanera

Oroscopo di domani 12 gennaio 2022: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni.

Oroscopo di domani 12 gennaio

Ariete. 21/3 – 20/4

Grazie a Marte, la forma psicofisica è buona, l’umore al top. Coccolatevi concedendovi tutto quello che vi piace di più, tranne i peccati di gola. Opererete preziosi sfrondamenti delle cose inutili, per lasciare spazio a quelle più vere ed essenziali.

Toro. 21/4 – 20/5

Con le splendide stelle del cielo odierno, non permetterete che le delusioni del passato diventino una palla al piede. Guarderete avanti con rinnovata fiducia. Persone e circostanze favorevoli vi aiuteranno a fare dei buoni affari e a stilare contratti vantaggiosi.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Mente e corpo sono in continuo movimento: così rischiate di sprecare energie in cose e persone che non meritano affatto la vostra attenzione. Non si può certo affermare che siete al massimo della forma, ma non dovete neanche cedere al nervosismo.

Cancro. 22/6 – 22/7

Collaborerete in modo costruttivo con vostri colleghi. Scopi comuni vi sproneranno a unire le forze. Insieme sarete vincenti e imbattibili. In amore non state dietro a dubbi e paure. Se siete single, provate a ricominciare tutto da zero.

Leone. 23/7 – 23/8

Non fatevi prendere dallʼansia per eventuali contrattempi. Calma e pazienza soprattutto nelle relazioni d’affari e nelle prove di studio. Non date troppa importanza a piccoli disguidi. Avete la situazione perfettamente sotto controllo.

Vergine. 24/8 – 22/9

La Luna benevola nel segno del Toro vi consiglia di impegnarvi nel lavoro, ma anche di non dimenticare gli amici, di divertirvi. Con Nettuno che continua a transitare in opposizione, attenzione alle sviste: siate meno superficiali.

Bilancia. 23/9 – 22/10.

Ristabilendo lʼarmonia, vi accorgerete che un disturbo psicosomatico passerà. Rilassatevi in casa leggendo, scrivendo, ascoltando buona musica. Mercurio e Saturno sono favorevoli: in vista una divergenza con i soci riuscirete a superare facilmente ogni contrasto.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Plutone complice promette buone occasioni per fare carriera e acquisire esperienza. Bene anche per i liberi professionisti che vogliono osare. Sarebbe un peccato rinunciare a un progetto per un ritardo che lo fa slittare. Pazientate e sarete vincenti.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Chi è interessato a fare degli investimenti dovrà valutare bene le offerte. Soprattutto di quelle sorprendenti. Potrebbero nascondere una trappola o una frode. Grazie a Saturno, con il partner è il momento di cominciare a valutare scelte fin qui sempre rimandate.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Se siete in attesa di un’occupazione, con le magnifiche stelle di oggi potreste ricevere offerte molto interessanti, adatte a voi. Datevi da fare! I pianeti vi vogliono vincenti. Incontri e contatti sono favoriti, e vi faranno ottenere ottimi risultati.

Acquario. 21/1 – 19/2

Saturno nel vostro cielo vi rende più che mai resistenti alla fatica. Supportate senza pensarci due volte un parente o un amico che ha problemi di salute. Il pianeta degli anelli continua a rendervi molto esigenti nei confronti del partner e di chi vi gira intorno.

Pesci. 20/2 – 20/3

Con la Luna in sestile a Nettuno, avrete la riprova che la cura di bellezza più azzeccata che esiste è mantenere un buon ritmo tra riposo e veglia. Insieme ai vostri familiari potreste mettere a punto un buon affare per aumentare il capitale comune.

