Oroscopo di domani 14 gennaio 2022 - Barbanera

Oroscopo di domani 14 gennaio 2022: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni.

Oroscopo di domani 13 gennaio

Ariete. 21/3 – 20/4

Sul lavoro è arrivato il momento di presentare il progetto che vi sta a cuore, ma dovete crederci fino in fondo. Fate vedere agli altri di che pasta siete fatti. Applicatevi con scrupolo, impegno, e riuscirete finalmente a cacciare... il ragno dal buco.

Toro. 21/4 – 20/5

Sarete creativi e fantasiosi. Potrete dare un’impronta ancora più coinvolgente alle relazioni. L’abbraccio con il partner sarà appassionato. Ormai lo sapete, un programma quando meno ce lo si aspetta può prendere sempre una piega diversa.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Le stelle amiche del vostro cielo vi regaleranno ottime occasioni per volgere le cose a vostro favore, facendo leva su empatia, intuito e improvvisazione. Superando pregiudizi e stereotipi, scoprirete che accanto a voi si trova un amico davvero particolare.

Cancro. 22/6 – 22/7

Con Giove che vi protegge dai Pesci, il successo in un colloquio di lavoro o in un concorso potrebbe essere più probabile di quello che pensate. Rispetterete gli impegni già assunti. Vi proietterete a cuor leggero anche verso nuove possibilità.

Leone. 23/7 – 23/8

Per colpa di Urano avverso dal Toro, pensateci bene prima di lasciare la via vecchia per la nuova, perché si sa quel che si lascia, ma non si sa cosa si trova... Mercurio è in opposizione: non potete dire sempre tutto quello che pensate: rischiate di ferire il partner.

Vergine. 24/8 – 22/9

Avrete a che fare con diversi impegni, ma sarete così bravi che troverete subito il modo per sbrigarli. E avrete tempo anche per rilassarvi un po’. Nuovi equilibri si stabiliranno, grazie alla decisione di lasciar andare ciò che ormai è superato.

Bilancia. 23/9 – 22/10.

La Luna amica in Gemelli vi garantisce intuizioni preziose. Durante una serata tra amici, farete degli incontri meravigliosi che vi riscalderanno il cuore. Questa bella Luna vi donerà la fantasia per mettere a punto i progetti, Marte l’energia per realizzarli.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Se dovete fare qualcosa con attenzione, provateci, ma con Mercurio nemico dall’Acquario, la probabilità di commettere inesattezze e disattenzioni è alta. Sempre a causa di Mercurio ostile, un familiare vi farà un appunto su una questione personale.

Sagittario. 23/11 – 21/12

L’umore di oggi, con la Luna in Gemelli e quindi opposta, non sarà al top. Un contrattempo purtroppo vi costringerà a cambiare i vostri piani. La situazione è così intricata, che iniziare a fare qualsiasi cosa potrebbe essere azzardato. Pazienza!

Capricorno. 22/12 – 20/1

Grazie a Venere alleata nel vostro cielo, sarete lusingati dalle dimostrazioni di stima da parte di una persona che considerate molto in gamba. Sono favoriti i contatti con gli stranieri. Subirete anche il fascino di culture diverse dalla vostra.

Acquario. 21/1 – 19/2

Con la Luna solidale con Mercurio e Saturno, aiuterete anche con un solo gesto chi ha bisogno per il puro piacere di donare disinteressatamente. Se una e-mail non arriverà o una telefonata tarderà, non vi agiterete e prenderete il ritardo con serenità.

Pesci. 20/2 – 20/3

La Luna in Gemelli bisticcia con Nettuno nel segno. Andrete incontro agli altri con poca indulgenza e accoglierete con difficoltà i loro problemi e le fragilità. Quando la dolce metà si avvicinerà non siate ritrosi, anzi rassicuratela circa il vostro affetto.

© Riproduzione riservata