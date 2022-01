Oroscopo di oggi 13 gennaio 2022 - Barbanera

Oroscopo di oggi 13 gennaio 2022: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni.

Oroscopo di oggi 13 gennaio

Ariete. 21/3 – 20/4

Avrete tatto e gentilezza con un amico, consapevoli che quando non si è pronti a guardare in faccia la verità, sentirsela dire a bruciapelo può fare male. Avvicinatevi a quei colleghi che sono in grado di darvi insegnamenti per le provate capacità professionali.

Toro. 21/4 – 20/5

Venere vi favorisce. Con i piccoli di famiglia, ricordate che l’esempio pratico sarà il migliore insegnamento e vale sicuramente più di mille parole. Rifugiatevi nel riposo: vi procurerà grande sollievo. Il sovraccarico di impegni vi sta rendendo nervosi.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Con la Luna quadrata a Giove, rischiate di perdere la bussola. Imponetevi più autocontrollo, in modo da evitare gesti e scelte poco razionali. Se il rapporto con il partner mostra l’usura del tempo, riuscirete a dare nuovo smalto alla vita a due.

Cancro. 22/6 – 22/7

Avete in mano tutte le carte giuste per arrivare al successo. Giocatele, sfruttando al massimo la diplomazia, e il vostro sogno finalmente si realizzerà. Un superiore che stravede per voi farà del tutto per mettervi in condizione di primeggiare sugli altri.

Leone. 23/7 – 23/8

Per merito di una Luna complice, vi attende una giornata ricca di soddisfazioni. Create un’atmosfera piacevole da vivere in compagnia dei vostri figli. Avrete un chiarimento non facile da affrontare, ma alla fine, con il buonsenso, sarà molto gratificante.

Vergine. 24/8 – 22/9

Avrete un buon grado di concentrazione e un ottimo spirito di iniziativa, che vi aiuteranno a porre rimedio ad ogni situazione stagnante e intricata. Il cuore vi sorriderà. Anche chi è solo farà incontri piacevolissimi che lasceranno ricordi indelebili.

Bilancia. 23/9 – 22/10.

Grazie all’amico Marte, facendo dell’attività fisica all’aperto vi sentirete meglio. Se praticate sport, sono possibili gratificanti vittorie in competizioni agonistiche. Vi renderà poi grintosi al punto giusto, per mandare a segno dei buoni colpi, sia negli affari che in amore.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Nellʼattività date retta a Giove alleato, e lasciate il giusto spazio alla necessità di programmare e pianificare i prossimi frutti da raccogliere. La vostra creatività ed efficienza è al top. Progetti che vi porteranno vantaggiosi meritati guadagni.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Affronterete le cose troppo di petto. Cambiate modalità di approccio ai problemi, chiedete consiglio a un collega, anche se sapete che non lo seguirete. Con la Luna contro, avrete qualche imprevisto che imporrà una variazione sul tema della solita routine.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Per fare una scelta, fidatevi dell’acutezza mentale regalata da Mercurio, oltre che dell’amabilità e dell’intuizione donate da Venere e Plutone. Accogliete gli stimoli offerti da una persona appena conosciuta, diversi dal solito. Possibili risvolti sentimentali.

Acquario. 21/1 – 19/2

Con la Luna amica, giovedì favorevole all’affermazione professionale. Avrete l’occasione di dimostrare le vostre capacità diplomatiche e mediatrici. Battete il ferro finché è caldo! Sbrigate affari, affrontate prove di studio, partecipate ad aggiornamenti.

Pesci. 20/2 – 20/3

Piccole incomprensioni con parenti o colleghi di lavoro vi complicano la giornata. È colpa di sicuro della Luna disarmonica a Giove nel segno. In amore è tempo di cambiamenti. Molti di voi, dopo tanti dubbi, decideranno di fare sul serio.

