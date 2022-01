Oroscopo di domani 15 gennaio 2022 - Barbanera

Oroscopo di domani 15 gennaio 2022: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni.

Oroscopo di domani 13 gennaio

Ariete. 21/3 – 20/4

Se volete che in famiglia non nascano incomprensioni, moderate il desiderio di imporre il vostro punto di vista e concedete agli altri il loro spazio. Accantonate i progetti grandiosi e le spese esagerate. Saranno premiati l’organizzazione e il metodo.

Toro. 21/4 – 20/5

Giove alleato promette fortuna: vi aiuterà a scegliere gli obiettivi più corrispondenti alle aspirazioni. Una persona valente vi darà un consiglio. Non lasciatevi andare in confidenze con chi non sa mantenere i segreti. Selezionate le amicizie.

Gemelli. 21/5 – 21/6

La Luna in Gemelli opposta a Marte potrebbe indurvi a nutrire aspettative superiori alle vostre effettive possibilità, soprattutto sul lavoro. Sarà meglio non forzare le situazioni, non mordere il freno, e le cose volgeranno a vostro vantaggio.

Cancro. 22/6 – 22/7

Non chiedete il parere altrui: prendete le decisioni circa questioni affettive che vi riguardano in autonomia e libertà, e farete la scelta giusta. Fortuna nelle compravendite di immobili: potrete acquistare o vendere casa. Ottimo momento per tutti gli affari.

Leone. 23/7 – 23/8

Con Saturno contro, non avviate imprese che già in partenza sapete non avere fondamenta solide e che rischiano di diventare una delusione. La Luna è amica: sentirete fluire forza e vitalità. Vivrete una giornata piacevole e diversa dal solito.

Vergine. 24/8 – 22/9

Grazie a Venere e Urano in trigono, riuscirete a vivacizzare la routine lavorativa, che a volte vi pesa notevolmente, con un tocco di imprevedibilità. Siete competitivi e creativi, anche se a volte dovete accettare il secondo posto per evitare scontri dannosi.

Bilancia. 23/9 – 22/10.

Se siete single, con Marte complice, vi stupirete dalla corte insistente di qualcuno. La vita sentimentale tornerà a donarvi profonda gioia. Ricchezza di idee e proprietà di linguaggio vi assicurano brillanti affermazioni in esami e concorsi.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Serata con la Luna in Cancro, che vi suggerirà modi e gesti capaci di sorprendere il partner. Vi catapulterete in un’atmosfera gioiosa e passionale. Ottime le occasioni per incontrare culture diverse, persone affascinanti, più fantasiose e stimolanti del solito.

Sagittario. 23/11 – 21/12

A causa della Luna avversa a Marte, con il partner l’intesa emotiva lascia un po’ a desiderare, però è rilevante quella mentale, addirittura entusiasmante. Nettuno è quadrato: potreste, in amore, farvi idee poco realistiche. Procedete con i piedi di piombo.

Capricorno. 22/12 – 20/1

In serata, con la Luna in Cancro ostile, le mosse fatte senza rifletterci troppo si riveleranno perdenti. Avete bisogno di calma e razionalità. Provate ad apportare dei cambiamenti nelle relazioni amorose che scorrono sempre sugli stessi binari.

Acquario. 21/1 – 19/2

Per merito di Saturno che transita nel segno, sarete più che mai realisti e pragmatici. Nelle faccende finanziarie difenderete le vostre risorse. Sfruttate questo momento per portare a termine una controversia lavorativa che si protrae da tempo.

Pesci. 20/2 – 20/3

Grazie a Giove, assumerete un ruolo di maggior merito nella professione. Allontanerete chi vi gira intorno per carpirvi informazioni preziose e top secret. Affidate le vostre confidenze soltanto a quegli amici con cui avete una particolare affinità elettiva.

.

© Riproduzione riservata