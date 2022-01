Oroscopo di oggi 16 gennaio 2022 - Barbanera

Oroscopo di oggi 16 gennaio 2022: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni.

Ariete. 21/3 – 20/4

Anche se tutto va a gonfie vele, con la Luna dissonante in Cancro, sembrate non apprezzarlo. E vi metterete a cercare il pelo nell’uovo. Potreste incontrare gli amici e fare con loro un’uscita lampo, in un luogo interessante e suggestivo.

Toro. 21/4 – 20/5

Con la Luna in sestile a Urano nel segno, vi godrete la compagnia di persone fidate e insieme trascorrerete bei momenti di piacevole sintonia. Faticherete invece a concentrarvi sul lavoro o nello studio, perché vi sentirete un po’ stanchi e demotivati.

Gemelli. 21/5 – 21/6

A causa di Marte in opposizione e di Giove ostile, dovrete modificare talune aspettative. Fate attenzione al portafogli: evitate spese non necessarie. Gli astri raccomandano prudenza nell’economia. Alcuni acquisti potrebbero costare più del previsto.

Cancro. 22/6 – 22/7

Le stelle favorevoli odierne vi daranno l’intuizione giusta per affrancarvi dall’opinione di chi vi è accanto e cerca di condizionare le vostre scelte. Urano apporterà una buona ventata di novità. Vi innamorerete un’altra volta, e inizierete una nuova vita.

Leone. 23/7 – 23/8

Non distogliete l’attenzione dalle cose che vi sono vicine. Troverete lì il modo di affrontare al meglio problematiche che vi trascinate dietro da tempo. Con Saturno contro, cautela nelle imprese. Ritardi e rinvii potrebbero farvi perdere la pazienza

Vergine. 24/8 – 22/9

Grazie a Venere e Urano in trigono, prendetevi del tempo per pensare a mente serena al da farsi in una questione di cuore. Una soluzione c’è, basta individuarla. Deciderete di allontanare quelle persone che vi girano intorno a vuoto, facendovi perdere tempo.

Bilancia. 23/9 – 22/10.

Oggi gioca a vostro sfavore la Luna nell’ostile segno del Cancro. Potreste mancare un bersaglio che inseguite da tempo. Non demordete, verranno occasioni migliori. Non rinunciate a un progetto, solo perché un familiare vi prospetta visioni poco incoraggianti: ce la farete!

Scorpione. 23/10 – 22/11

Non abbiate fretta di realizzare un affare a tutti i costi e subito. Attendete! Considerata l’orbita sfavorevole di Saturno, per il momento è meglio così. Non permettete a un familiare di influire sulle vostre scelte. Rispondete a certe ingerenze con forza.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Marte è nel vostro cielo: siete presi da mille impegni e da mille pensieri. Fermatevi a riflettere su ciò che volete davvero. E scartate tutto il superfluo. Ottenete tanto apprezzamento dagli amici per la capacità di creare un’atmosfera di confidenza e fiducia.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Con la Luna opposta a Venere e il Sole congiunto a Plutone, non indugiate oltre. Una persona affascinante potrebbe scoraggiarsi per colpa della vostra esitazione. Verranno alla luce problemi che urgerà risolvere, e per farlo sarete disposti a spostare le montagne.

Acquario. 21/1 – 19/2

Se volete fare breccia nel cuore di qualcuno di speciale, non affidatevi solo all’intuizione. Mettete in atto una vera e propria strategia d’azione. Saturno è congiunto: prenderete decisioni evitando di agire d’impulso. Imparerete la virtù della prudenza.

Pesci. 20/2 – 20/3

Per merito della Luna in trigono a Giove, intendersi con gli altri oggi sarà più facile. Guarderete al lato migliore delle cose e riuscirete a risolvere ciò che non va. Con Marte che transita nell’ostile Sagittario, sarà bene adottare via via soluzioni di rilassamento

