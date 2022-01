Oroscopo di oggi 17 gennaio 2022 - Barbanera

Oroscopo di oggi 17 gennaio 2022: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni.

Oroscopo di oggi 17 gennaio

Ariete. 21/3 – 20/4

Concentratevi sugli impegni più importanti e accantonate per ora gli altri. Troppa carne a cuocere potrebbe farvi ottenere meno di quanto preventivato. Organizzatevi nel lavoro o nello studio per avere a disposizione più tempo libero e godervelo con il partner.

Toro. 21/4 – 20/5

Plutone vi regala un fascino magnetico che vi rende più seducenti che mai. Non sprecate ulteriori energie in storie superate. Apritevi alle novità. Con Saturno ostile, forse dovreste rassegnarvi a fare le cose più per il dovere che per il piacere.

Gemelli. 21/5 – 21/6

In famiglia un problema va affrontato subito, senza inutili allarmi e cercando di andare, senza esitazioni, al nocciolo delle questioni. Se avvertite salire a mille il tasso della tensione, provate a smorzarla con un mix di coccole e tenerezze.

Cancro. 22/6 – 22/7

Con la Luna opposta a Plutone, la giornata sarà pesante per incombenze che vi sottrarranno molte forze. Per fortuna vi ricaricherete in breve. La Luna è in trigono a Nettuno: con il partner sarete complici nel condividere ciò che vi colpisce nella fantasia.

Leone. 23/7 – 23/8

Un pizzico di grinta unita all’amabilità potrebbe far colpo su quella persona che vi è rimasta insistentemente in testa. Chi non risica... In famiglia non riuscirete a calmare gli animi e a ristabilire, come vi eravate riproposti, la tranquillità.

Vergine. 24/8 – 22/9

Avrete a che fare con ciò che fino ad ora avete seminato. La scena amorosa si movimenterà in modo allettante. Conoscerete persone nuove. Farete incontri utili per risolvere questioni in sospeso o per avviare nuove collaborazioni per il futuro.

Bilancia. 23/9 – 22/10.

Giove, simbolo della legge, in orbita silenziosa, non si dà molto da fare per voi. Non impelagatevi in questioni legali ed evitate di firmare contratti. Oggi, con la Luna che vi rema contro dal segno del Cancro, avrete lʼumore sotto i tacchi. Coraggio!

Scorpione. 23/10 – 22/11

Giove nel segno amico dei Pesci vi sostiene nel morale e nei progetti importanti. Interessanti i viaggi sia culturali che di svago. Approfittatene! Venere e Giove vi proteggono e tifano per voi: potete contare su amicizie e contatti costruttivi.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Nonostante vi siate messi seriamente d’impegno, non potrete facilmente conciliare desideri ed esigenze con quelli della vostra dolce metà. Dialogherete con chi saprà ascoltarvi senza giudicarvi e approfondirete un’amicizia nata di recente.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Con la Luna avversa a Plutone, un equivoco vi metterà in condizione di dover sbrogliare una matassa. Dovrete faticare, ma alla fine ce la farete. Alcune difficoltà di comunicazione potrebbero essere superate con affabilità e comprensione.

Acquario. 21/1 – 19/2

L’ambizione volerà alta, ma non sarà così scontato arrivare in cima alla vetta. Divergenze con i superiori potrebbero rallentare l’ascesa. Siete competenti e preparati, ma quando vi ritroverete a fare una scelta importante, chiedete consiglio.

Pesci. 20/2 – 20/3

Grazie alla Luna in trigono a Nettuno, potete sorprendere il partner con qualcosa di inusuale per ristabilire l’affiatamento. Sogni romantici ad occhi aperti. Plutone vi regala un grande sex appeal. Ne deriva con il partner un’intesa profonda, coinvolgente e appagante.

