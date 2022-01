Oroscopo di domani 18 gennaio 2022 - Barbanera

Oroscopo di domani 18 gennaio 2022: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni.

Ariete. 21/3 – 20/4

Grazie a Saturno complice, sarete penetranti e concisi nell’attività, con una buona capacità di sintesi. Risorse preziose per tirare acqua al vostro mulino. Donando ai vostri amici più calore, comprensione e ascolto, sarete da loro abbondantemente ricambiati.

Toro. 21/4 – 20/5

L’azione di Urano nel vostro cielo si fa sentire. Assecondate con fiducia i cambiamenti che sta provocando nella vostra vita. Lasciatevi andare. Imparate a dare agli altri disinteressatamente, e vedrete che anche gli altri saranno con voi altrettanto generosi

Gemelli. 21/5 – 21/6

Le pretese del partner vi sembreranno in un primo momento esagerate, poi le troverete non solo appropriate, ma anche molto rassicuranti. Nettuno avverso vi rende pieni di dubbi. Circondatevi di persone che sanno sostenervi e rassicurarvi.

Cancro. 22/6 – 22/7

Con Plutone contro, se in famiglia dovesse capitarvi di venire a conoscenza di qualcosa che non vi era stato detto, sappiate essere discreti e rispettosi. Sarete al centro dell’attenzione, al lavoro, ma voi insisterete con un rapporto formale e non sempre autentico.

Leone. 23/7 – 23/8

A causa della Luna opposta a Mercurio, sarete costretti a riesaminare le vostre posizioni, a difendere le vostre idee, a perorare le vostre cause. Avete intorno degli amici cari, pronti a darvi una mano al primo accenno. Siate loro riconoscenti.

Vergine. 24/8 – 22/9

L’ostilità di Giove in opposizione potrebbe coincidere con numerose uscite per spese anche impreviste. Difficile fare degli investimenti azzeccati. Nella professione meglio non mettersi in competizione. Seguite senza tentennamenti la vostra linea.

Bilancia. 23/9 – 22/10.

Non drammatizzate l’incapacità a comunicare dei tempi passati, e guardate con atteggiamento possibilista un collega con cui oggi operate gomito a gomito. Tenete lontano chi gioca la carta della rivalità, anche sleale, e scegliete chi apprezza le vostre risorse.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Riflettere vi aiuterà a selezionare cosa continuare a tenere perché necessario e irrinunciabile, e cosa scartare perché superfluo e non essenziale. Venere è vostra alleata: buona quindi la sintonia con la persona amata. Insieme vi sentirete sicuri e felici.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Con la Luna nell’amico Leone e Marte favorevole, vi deciderete a seguire un percorso di autonomia da un familiare che pretende da voi eccessiva obbedienza. Marte che transita nel segno vi aiuterà anche a giocare le carte giuste per qualche buon investimento.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Sarete fortemente motivati ad arricchire e rafforzare il legame con la dolce metà. Se siete single, non è il caso di stare sempre sul chi va là: rilassatevi! Non lasciatevi confondere dall’apparenza, che vi vincola a coloro che hanno caratteristiche non adatte a voi.

Acquario. 21/1 – 19/2

La Luna in Leone, avversa a Saturno in casa vostra, determinerà una giornata che vi vedrà emotivamente tesi e facilmente irritabili. Mantenete la calma! Basta con i musi lunghi. Se avete qualcosa da rimproverare al partner, fatelo apertamente, poi cambiate registro.

Pesci. 20/2 – 20/3

Con Urano benevolo, di fronte a qualsiasi imprevisto sarà bene sorridere con fiducia, e vedrete che tutto si risolverà in un attimo, come per magia! Nella sfera affettiva tutto filerà liscio e ciò vi sarà d’aiuto per superare possibili problemi lavorativi.

