Oroscopo Pesci 2022: scopri le previsioni dell'anno per Salute, Lavoro e Amore

Oroscopo Pesci 2022

E’ l’Anno della Tigre d’Acqua secondo il calendario orientale, e il feroce felino dà il meglio di sé preparando un fatidico e felice e, soprattutto, un lungo periodo di prosperità per i Pesci. Nel 2022, i Pesci e la Tigre avranno un potente fattore unificante. Questo elemento comune è l'Acqua. Pertanto, la Tigre d’Acqua promette ai Pesci un anno tempestoso, come un vortice, ma pieno di eventi gioiosi. Questa sarà una sorta di compensazione per il difficile 2021.

Caratteristiche del segno Pesci (19 febbraio - 20 marzo)

La Tigre nella filosofia orientale è un animale nobile, quindi i Pesci, noti per il loro ideali morali, si lasciano impressionare da questo fiero animale. I Pesci sono idealisti fin dalla tenera età. Quando scelgono amici o un compagno di vita, prima di tutto prestano attenzione al mondo interiore di una persona e disprezzano la meschinità.

Da un lato, tale selettività è un bene per loro: di solito i Pesci formano intorno a loro un buon circolo sociale. I Pesci, d'altra parte, sono molto suscettibili e sensibili: il brutto atto di qualcuno, magari anche non fatto nei loro confronti, fa preoccupare i Pesci.

Inoltre, la gentilezza dei Pesci è spesso usata da persone che pensano solo al proprio vantaggio. Dopotutto, la forza dei Pesci sta nel fatto che in una situazione difficile, loro stessi ne usciranno con dignità e attireranno coloro che li circondano.

I Pesci che sanno simpatizzare, attenti e sensibili non possono ignorare la sfortuna di qualcun altro. I rappresentanti di questo segno aiutano in modo assolutamente disinteressato, semplicemente perché considerano il loro comportamento la norma. Ma anche se i Pesci si trovano di fronte all'ingratitudine, continuano a credere alle persone.

L'unico aspetto negativo dei Pesci è che la loro vulnerabilità a volte può trasformarsi in sospetto, motivo per cui possono essere eccessivamente permalosi e persino irascibili. Ma i Pesci se ne vanno velocemente. E nel 2022 non ci sarà quasi motivo di preoccuparsi seriamente.

L’Oroscopo 2022 per i Pesci secondo Artemide

Nel 2022, le persone nate sotto il segno dei Pesci sentiranno l'influenza di due pianeti contemporaneamente: Nettuno e Giove, che si uniranno nel segno dei Pesci a marzo.

La congiunzione di questi pianeti significa l'apertura di nuovi orizzonti e lo stesso Giove è considerato in astrologia "il pianeta della grande felicità". Cosa significa? Il rappresentante di questo segno può essere inaspettatamente fortunato, perché l'anno sarà ricco di conoscenze ed eventi. Ad esempio, i Pesci possono ricevere improvvisamente un regalo generoso, conoscere qualcuno che svolgerà un ruolo importante nella loro vita, trovare un nuovo lavoro o andare all'estero per uno stage.

Perché tutto questo accada, non devi aver paura di sognare e credere in te stesso. Devi imparare dalle tue esperienze e prendere decisioni: i Pesci non sanno essere assidui e nel 2022 la vita di tanto in tanto rimarcherà questo difetto presenterà tali quando solo un passo li separerà dal successo.

La fine dell'estate e l'inizio dell'autunno saranno particolarmente favorevoli. In questo periodo, i Pesci si sentiranno calmi: saranno in grado di andare d'accordo anche con le persone con cui era ancora difficile comunicare. Pertanto, agosto e settembre in un ambiente lavorativo sono il momento migliore per i Pesci per cercare alleati.

Ma il periodo da ottobre a fine dicembre sarà diverso. In questo momento, devi ricordare a te stesso che a volte il successo non arriva immediatamente e anche riuscire a non essere pigro. E poi tutto funzionerà.

Oroscopo 2022 delle Finanze per i Pesci

Al lavoro nel 2022, i Pesci dovranno affrontare una serie di test, secondo Artemide. A maggio e giugno, dovrai lavorare in modo particolarmente attivo. Il tempo libero non sarà sufficiente.

Tuttavia, gli impegni aggiuntivi saranno giustificati: molti rappresentanti del segno dei Pesci possono contare su una promozione o un aumento dei salari. I Pesci trascorreranno l'inverno godendosi il benessere finanziario. Alcuni Pesci possono essere fortunati alla lotteria.

Oroscopo 2022 della Salute per i Pesci

L'anno della Tigre dell'Acqua Nera non porterà alcun problema di salute significativo alla maggior parte dei Pesci. Tutto ciò che è raccomandato per i rappresentanti dell'elemento Acqua è cercare di dormire completamente la notte e uscire regolarmente nella natura. Vale anche la pena prestare attenzione alla colonna vertebrale: andare in fisioterapia, in palestra, in piscina o a ballare.

Oroscopo 2022 dell'Amore per i Pesci

Giove avrà un effetto particolarmente brillante sulla vita personale dei Pesci. Poiché l'anno sarà ricco di eventi e conoscenze lavorative, i rappresentanti del segno dei Pesci potranno incontrare il loro destino durante un viaggio di lavoro. Le relazioni si svilupperanno rapidamente.

A proposito, per i Pesci l'anno della Tigre d’Acqua è un periodo favorevole per il matrimonio, quindi se stai pensando di creare una famiglia, le stelle reagiranno favorevolmente ai tuoi piani. Inoltre, la famiglia dei rappresentanti dei Pesci si allargherà: Artemide prevede la nascita di un bambino.

