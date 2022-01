Oroscopo di domani 19 gennaio 2022 - Barbanera

Oroscopo di domani 19 gennaio 2022: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni.

Oroscopo di domani 19 gennaio

Ariete. 21/3 – 20/4

Un collega vi difenderà da una serie di critiche e di appunti non piacevoli. Chiedetevi, se sareste disposti a fare la stessa cosa per lui. Le giuste misure prese negli ultimi tempi vi stanno portando i risultati che tanto desideravate.

Toro. 21/4 – 20/5

Con la Luna quadrata a Urano, aspettatevi eventi sorprendenti e proposte inaspettate. Non abbiate timore, riuscirete a cavalcare l’onda senza difficoltà. Se vi sentite confusi, non insistete su attività che invece richiedono concentrazione e lucidità mentale.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Per merito della Luna favorevole dal segno del Leone, riuscirete a rompere il solito tran tran. Via libera a cambiamenti nella routine quotidiana. Non date la colpa agli altri, se c’è stata un’incomprensione: questa volta siete voi a dover chiedere scusa.

Cancro. 22/6 – 22/7

Se siete alla ricerca di un’occupazione, vi attende qualche buona notizia, per l’intervento provvidenziale del munifico Giove in Pesci. Una situazione professionale sta evolvendo in modo propizio con l’aiuto di una persona che vi stima.

Leone. 23/7 – 23/8

Con la Luna in quadratura a Urano, il partner vi sorprenderà con una novità, ma sarete così presi dal lavoro che all’amore penserete ben poco. Saturno è contro di voi: un pizzico di realismo e di umiltà vi aiuteranno senz’altro a vivere meglio.

Vergine. 24/8 – 22/9

Adottando uno stile di vita meno sedentario e una dieta più sana, vi accorgerete di arrecare una vera e propria rivoluzione nella vostra vita. Giove avverso vi spingerà a spese impreviste che vi potrebbero mettere di malumore. Ritardi nelle entrate.

Bilancia. 23/9 – 22/10.

Mercurio, Marte e Saturno alleati vi consentiranno di essere liberi di avviare o consolidare iniziative che vi appassionano e di esprimervi in modo creativo. Darete prova della vostra forza d’animo, risolvendo questioni familiari alquanto delicate e complicate.

Scorpione. 23/10 – 22/11

La giornata sarà un po’ inquieta, per colpa di una Luna in Leone che si divertirà qua e là a punzecchiarvi, a disturbarvi e crearvi tensioni. Giove in trigono vi farà concludere affari vantaggiosi, migliorando la vostra situazione economica.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Con Marte in congiunzione, il vostro piglio e il coraggio vi renderanno vincenti, anche dove altri, prima di voi, hanno fallito. Proseguite su questa strada. Mercurio è in sestile: fermento di idee e di contatti. Buone occasioni per trarre profitto da studi e affari.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Attraverso la disponibilità e il dialogo, riuscirete a far emergere le problematiche latenti che potrebbero compromettere l’unione con il partner. Venere è amica: sfrutterete ogni occasione per godervi questo momento. Giove vi assicura tanta vitalità.

Acquario. 21/1 – 19/2

Con la Luna nell’opposto Leone, siate più elastici e più disponibili alle argomentazioni altrui. Fate attenzione a non adombrarvi per futili motivi. Saturno nel segno infonderà concretezza, voglia e capacità di programmare con ordine le attività.

Pesci. 20/2 – 20/3

Giove fa il tifo per voi: questo sarà un mercoledì favorevole per realizzare nuovi contatti, concretizzare progetti e realizzare le vostre aspirazioni. Più che fermarvi a fare dei bilanci, è giunta l’ora di individuare nuove mete e inedite strategie.

