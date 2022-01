Oroscopo del mese di Gennaio 2022, quali sono le previsioni per Amore, Lavoro e Salute secondo Artemide

Oroscopo del mese di Gennaio 2022. Ecco le previsioni di Artemide. Scopri tutti i segreti delle stelle e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti, rispetto alla Terra, influiscono su amore, amicizia lavoro e salute per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Ariete

Nelle ultime settimane dell'anno passato, ti sei concentrato sulle attività lavorative, quindi all'inizio del mese, continua a preoccuparti dell'attuazione dei piani di lavoro più di ogni altra cosa. La luna nuova del 2 gennaio e la luna crescente che segue ti permetteranno di dare energia a tutti i tuoi obiettivi e desideri. Prenditi del tempo per pianificare e pensare alle tue cose care. Nell'arena finanziaria, puoi aspettarti una grande pausa a gennaio. Sarai operativo per i prossimi sei mesi. Inizia a fare passi attivi nella seconda settimana di gennaio.

Toro

Molto probabilmente, hai dovuto lasciare la tua zona di comfort alla vigilia delle vacanze di Capodanno. La luna nuova nella prima settimana del mese ti darà l'opportunità di incanalare l'energia accumulata nella giusta direzione e pianificare l'intero anno successivo. Potresti sentire il bisogno di mollare tutto e ricominciare da capo. Potresti acquisire nuove conoscenze o vivere esperienze che allargheranno i tuoi orizzonti. Nel campo professionale, sarai più coraggioso che mai. Se desideri da tempo chiedere una promozione sul lavoro o fissare un appuntamento con un potenziale socio in affari, approfitta del momento favorevole, che durerà fino al 14 gennaio. La seconda metà del mese è più adatta per risolvere problemi romantici.

Gemelli

Nelle prime due settimane di gennaio sarai ossessionato dal desiderio stare più vicino alla persona amata. Inizierai a scavare più a fondo sulla relazione che stai vivendo, discutendo con il tuo compagno, ma anche analizzando la tua interiorità. I difficili problemi emotivi non possono più essere nascosti: non fingere che non esistano. Non c'è da stupirsi, perché ora il tuo intuito funziona al 200% e ti aiuta a notare i processi più importanti nelle relazioni strette. La seconda metà del mese sarà tesa nell'ambito del lavoro. L'influenza retrograda dei pianeti interferirà con la concentrazione sui compiti che dovrai svolgere e richiederà la massima concentrazione da parte tua.

Cancro

Hai passato l'ultima settimana del 2021 a lavorare sulle relazioni. Il 2 gennaio avrai una grande opportunità per prenderti cura della tua relazione sentimentale. La luna nuova fornirà l'energia necessaria per soddisfare il tuo desiderio. Se sei single, questo sarà un ottimo momento per pensare alla persona che vorresti vedere accanto a te. Se hai già una relazione, Artemide consiglia di determinare su cosa vale la pena lavorare o quali nuovi impegni sei pronto a prendere per consolidare il rapporto con la persona che ami.

Leone

Nelle prime due settimane del 2022, la vita del Leone sarà piena di vitalità, benessere e capacità di persistere nel perseguire i propri obiettivi. Un senso di organizzazione, equilibrio ed efficienza segnerà la tua routine quotidiana. Facendo tesoro della luna nuova, pensa a programmare piani importanti per i diversi mesi a venire. Dovrai adottare misure pragmatiche per guardare indietro e vedere quanto hai raggiunto. Inoltre, per il tuo segno, Mercurio è in azione, e per questo l'attenzione dovrà essere spostata sui rapporti con i colleghi, gli amici e la famiglia.

Vergine

La Vergine all'inizio del mese sentirà il desiderio di solitudine e pace. Hai il diritto di dire " no", anche se ti sembra che sia più facile accettare che rifiutare. Trascorrere almeno alcune ore al giorno da solo con te stesso ti aiuterà a stabilire chiaramente le priorità in tutte le aree della tua vita e, di conseguenza, contribuirà a una migliore qualità delle relazioni con i tuoi cari. Già a metà del mese, ti renderai conto che non è stato invano seguire il tuo cuore. L'ultima settimana potrebbe richiedere più attenzione alle condizioni di salute. Abbi cura di te e cerca di ridurre al minimo il trambusto della vita quotidiana.

Bilancia

Il sole e gli altri pianeti stanno illuminando la sfera delle relazioni nella tua vita, quindi dovrai prestare particolare attenzione sia alla sfera sentimentale sia a quella lavorativa. Ma non dimenticare di pensare ai tuoi obiettivi per il 2022. Concentrati sull'intento e invia la tua " richiesta" all'Universo. La prima settimana di gennaio è perfetta per pianificare ed esprimere desideri. Sarai più attraente del solito per le persone del sesso opposto, grazie all'abilità artistica e alla civetteria improvvisamente risvegliate. Dedica la seconda metà del mese alla creatività e ai nuovi progetti di lavoro.

Scorpione

Per la prima metà del mese, gli Scorpione si sentiranno curiosi ed estroversi, desiderosi di partecipare a tutte le feste. Nuove conoscenze ed esperienze risveglieranno la tua creatività e ti ispireranno in tutte le sfere della vita. L'energia trabocca e fa agire gli Scorpione, usando solo la voce del loro cuore. La zona di comfort perderà ogni attrazione per te e ti precipiterai verso nuove avventure. Sentiti libero di vincere l'ondata di adrenalina e goderti la vita.

Sagittario

Il Sagittario è in una situazione finanziaria difficile. In questo mese imparerai a stabilire dei limiti per te stesso e a diventare più prudente sul piano economico. Entro la fine del mese, i risultati desiderati si concretizzeranno. Nei primi giorni del nuovo anno, annota alcuni obiettivi finanziari ambiziosi. La Luna Nuova ti aiuterà a imparare qualcosa sulle tue capacità che non hai avuto modo di mettere in mostra. Il 14 gennaio, Mercurio entrerà in azione, guidando la sfera della comunicazione, quindi diventerà ancora più facile dare vita ai tuoi piani ottenendo il supporto di colleghi e amici.

Capricorno

I Capricorno hanno già programmato il 2022 in modo molto dettagliato, quindi tutto ciò che devono fare è compiere passi costanti e regolari verso i loro obiettivi. Tuttavia, Artemide consiglia di utilizzare il periodo della luna crescente all'inizio del mese per realizzare i desideri e i sogni più profondi. La fine di gennaio è un buon momento per costruire forti relazioni e risolvere vecchi conflitti. Lo stesso vale per la comunicazione con colleghi e partner commerciali.

Acquario

Fino al 19 gennaio, l’Aquario avrà molto lavoro interiore, in cui dovrà svegliarsi dal trambusto quotidiano, rilassarsi e acquisire forza, sognare e provare a realizzare i suoi desideri. Prendendosi cura del proprio “ io”, potrai affrontare in sicurezza le problematiche sul lavoro senza farti distrarre dai problemi personali. La tua salute - mentale, spirituale, emotiva e fisica - sarà sotto i riflettori alla fine di gennaio. Ammettere semplicemente che lo stress influisce negativamente su tutte le aree della tua vita è un meraviglioso passo avanti verso la cura di te stesso.

Pesci

Dicembre e gennaio saranno dedicati all'amicizia e alla comunicazione con i colleghi. La voglia di lavorare non vi abbandonerà nemmeno durante le vacanze di Capodanno. Fate tesoro della luna crescente per fissare obiettivi che influiscono sulle relazioni con i vostri cari. Più emozionante è l'obiettivo, più creativo e inaspettato sarà il vostro successo. Dal 14 gennaio sarete accompagnati da pace e armonia in tutte le aree della vita, anche i problemi più gravi non possono scuotere la pace e l'ottimismo dei Pesci. Dal 18 gennaio, i pianeti illumineranno la sfera romantica, quindi vorrai dimostrare ogni giorno il tuo amore per il tuo partner.

