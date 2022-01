Oroscopo di domani 20 gennaio 2022 - Barbanera

Oroscopo di domani 20 gennaio 2022: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni.

Ariete. 21/3 – 20/4

Non siate precipitosi, proponete un progetto alla volta. E aspettate che il primo sia concluso per procedere e illustrare il secondo. Vi accorgerete che finora avete desiderato qualcosa che invece è già a portata di mano. Ottimo!

Toro. 21/4 – 20/5

Stamattina la Luna scontrosa vi farà vivere un’altalena di emozioni e anche di reazioni che non saranno sempre proporzionate agli stimoli che le provocheranno. Fate attenzione a non voler raggiungere per forza obiettivi che potrebbero poi rivelarsi di poco valore.

Gemelli. 21/5 – 21/6

La Luna in Leone vi favorirà. Il vostro piglio e la prontezza di riflessi verranno amplificati, tanto che vi trarranno d’impaccio in più di una situazione. È merito di Mercurio, se la vostra dialettica suadente e il raffinato humour vi attireranno nuovi amici.

Cancro. 22/6 – 22/7

Pomeriggio più sereno, grazie alla Luna che passa in Vergine. Comprenderete più a fondo le motivazioni della persona con cui tratterete un affare. Faciliterete l’instaurarsi di nuovi e più efficaci equilibri con un amico che vi sta molto a cuore.

Leone. 23/7 – 23/8

Con la Luna in trigono a Marte, in mattinata i buoni investimenti conclusi vi permetteranno di riscuotere lodi ed encomi da parte di amici e familiari. In queste ore tutto scorrerà liscio come l’olio, visto che la Luna si trova ancora in casa vostra.

Vergine. 24/8 – 22/9

Come conciliare l’opposizione tra la Luna e Giove di oggi nel vostro cielo? Procederete con lucidità, utilizzando stratagemmi con intelligenza e maestria. A causa di Nettuno ostile, siate cauti con gli alcolici, soprattutto se vi dovete mettere al volante.

Bilancia. 23/9 – 22/10

In mattinata, con la Luna in Leone sorridente, porterete avanti i vostri impegni, concentrandovi sul vostro lavoro senza preoccuparvi di altro. Considerati Marte e Saturno benevoli, se necessario fate la voce grossa ed esigete ciò che vi spetta.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Nel pomeriggio, il passaggio della Luna nel segno dell’amica Vergine vi farà finalmente risorgere come novella fenice dalle vostre ceneri. Potete confidare in Plutone, quando si tratta di avere a disposizione una buona riserva di energie.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Saturno alleato vi suggerisce di tenere a bada Marte, che morde il freno. Pianificate i vostri programmi senza pretendere risultati immediati. Non fatevi incantare dalle parole di qualcuno che vi piace tanto, ma che conoscete appena.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Obbedirete ai richiami di Venere, il pianeta dell’amore che transita nel segno. Accoglierete quello che la sorte vi sta presentando su un piatto d’argento. Marte è complice: se siete in coppia, occhio a non complicare ciò che è semplice, genuino, diretto.

Acquario. 21/1 – 19/2

Grazie a Mercurio, sarete un turbinio di idee e iniziative. Saturno vi darà una mano a trovare con chi realizzarle e chi potrà sponsorizzarle. Se siete all’inizio di una storia d’amore, partirete poco decisi, ma poi instaurerete la migliore consonanza possibile.

Pesci. 20/2 – 20/3

Cercate di selezionare le persone da frequentare, in questo modo eviterete di perdere tempo in legami di poco spessore e deludenti. Con Marte avverso, provate a non rispondere in modo impulsivo, se qualcuno dovesse contrariarvi

