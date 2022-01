Oroscopo Scorpione di oggi 20 e domani 21 gennaio

Oroscopo Scorpione di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 20 gennaio?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Scorpione

Nel pomeriggio, il passaggio della Luna nel segno dell'amica Vergine vi farà finalmente risorgere come novella fenice dalle vostre ceneri. Potete confidare in Plutone, quando si tratta di avere a disposizione una buona riserva di energie.

