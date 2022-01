Oroscopo Cancro di oggi 21 e domani 22 gennaio

Oroscopo Cancro di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 21 gennaio?

Oroscopo di Barbanera di oggi

Cancro

Tenete dentro tutto quello che provate e ci ruminate su, ma non è la cosa più indicata per ristabilire l’intesa di coppia. Puntate su dialogo ed empatia. Con Plutone nel segno opposto del Capricorno, state alla larga da situazioni ben poco definite. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Cancro e per tutti i segni

